Rottamazione tv: dal 23 agosto bonus fino a 100 euro/ Calendario riassetto frequenze

Il bonus rottamazione tv per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10 potrà essere richiesto a partire dal 23 agosto. Lo prevede il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contenente anche il modulo per richiedere il bonus da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata. L’incentivo in questione è pari ad uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino ad un massimo di 100 euro e senza limiti di Isee, ed è ottenibile rottamando apparecchi TV che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici. Il bonus rottamazione tv è cumulabile con il vecchio incentivo, che resta in vigore. A dette delle stime più recenti effettuate dagli analisti, gli apparecchi da rottamare nel giro di 15 mesi sono più di 15 milioni.

Bonus rottamazione tv: si può richiedere dal 23 agosto

Sul portale del Mise è stato pubblicato anche il calendario del riassetto delle frequenze televisive nelle aree regionali, oggetto di un altro decreto firmato dal ministro Giorgetti. Il provvedimento, pensato per assicurare un graduale e ordinato percorso verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva, prevede che a partire dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4. In particolare, il nuovo calendario per il riassetto delle frequenze nelle aree regionali viene così rimodulato: dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 nell’area 1A – Sardegna; dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 nell’area 2 – Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; nell’area 3 – Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 nell’area 4 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche; dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania. Il decreto ha inoltre disposto l’introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1 gennaio 2023.

