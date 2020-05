Roy De Vita, ex compagno di Nancy Brilli/ “Lasciarci è stato difficile”

Pubblicità

Roy De Vita non ha certo bisogno di presentazioni né per chi lo conosce per la sua carriera di chirurgo plastico, che spesso lo ha portato in tv e ultimamente anche in collegamento via social con la trasmissione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ma anche per chi lo ha conosciuto grazie al gossip, quale? Quello legato a Nancy Brilli, non c’è dubbio. La sua ex illustre oggi sarà a Vieni da Me ma sicuramente non per parlare della sua vita sentimentale ma per affrontare quello che sta attraversando il suo settore in questo periodo di incertezze, paure e ripartenze. I due hanno calcato i red carpet mano nella mano e spesso sono stati ospiti in tv ma poi qualcosa si è rotto e la loro storia è finita. Ormai sono passati due anni da quel giorno ma Nancy Brilli ha avuto modo di parlare di come si è sentita e di quanto male gli abbia fatto questa separazione.

ROY DE VITA, EX DI NANCY BRILLI

In un’intervista a Oggi, Nancy Brilli ha rivelato di “essere finita in analisi per superare quella delusione” anche se non ha voluto dire molto su quelle che sono state le cause della fine della sua relazione con Roy De Vita anche se in molti hanno puntato tutto sulla poca voglia di lui a sposarsi. Nato a Napoli il 16 novembre 1957, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, Roy De Vita ha dedicato la sua vita sicuramente allo studio della medicina e poi alla sua professione entrando così nell’olimpo dei migliori nel campo della chirurgia estetica. Anche in amore non si è fatto mai mancare nulla e dopo Nancy Brilli sembra che il dottore sia stato avvistato con la figlia di Sergio Leone anche se non c’è stata nessuna conferma ufficiale.



