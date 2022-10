Ruba ceneri dell’ex suocera per venderle/ “Voleva rimediare soldi per comprare droga”

RUBA CENERI PER VENDERLE E COMPRARE DROGA

Ruba le ceneri dell’ex suocera per venderle e comprare una dose di droga, in particolare eroina. È quel che ha provato a fare un ragazzo di Warrensville, nella Carolina del Sud (Stati Uniti). Si chiama Jackson Rutland e ha 19 anni. Il giovane ha avuto la “cortesia” di avvisare l’ex fidanzata, in quel momento impegnata in una visita ad un’amica, che aveva preso le ceneri della madre morta nella loro casa per venderle, così da avere i soldi per acquistare droga. La ragazza ha subito allertato la polizia che è accorsa sul posto. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato la porta sul retro sfondata e la casa saccheggiata.

L’ex fidanzata ha raccontato agli agenti che le ceneri della madre erano state manomesse e che una parte era finita sparsa sul pavimento. Quindi, ha confessato il furto da parte dell’ex fidanzato. Quel che non è ancora chiaro agli agenti è come il 19enne pensasse di riuscire a vendere le ceneri della suocera. Eric Abdullah, sceriffo della contea di Aiken, ha commentato: “Non ho mai sentito niente del genere“. Jackson Rutland è stato arrestato e accusato di distruzione, profanazione o rimozione di resti umani e furto con scasso.

LE CENERI RUBATE E IL MESSAGGIO ALL’EX FIDANZATA

Erano le 05:40 di mercoledì mattina quando Jackson Rutland ha mandato un messaggio all’ex fidanzata, dicendole che aveva preso le ceneri della madre da casa sua, mentre era in visita ad un’amica, stando a quanto riportato dal mandato di arresto di cui ha preso visione WRDW. In quello stesso documento è riportato che il motivo per il quale il 19enne aveva compiuto il gesto di sottrarre i resti della defunta ex suocera per venderli e comprare eroina, anche se comunque nessuno ha chiarito come pensava di riuscire ad ottenere del denaro in cambio. Peraltro, il messaggio rappresenta di fatto una confessione da parte di Jackson Rutland che, comunque, è stato arrestato giovedì sera, secondo quanto indicato dai registri del carcere e riportato anche dal New York Post.

