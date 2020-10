“RUBA LA SPESA PER ME, IO TI PAGO LA DROGA”/ Lo strano accordo tra anziani e tossici

“Ruba la spesa per me al supermercato, in cambio ti do un po’ di soldi per comprarti la droga“. Può essere riassunto così lo strano “patto” siglato a Torino tra alcuni anziani che frequentano il parco e i giovani tossici disposti a tutto pur di racimolare la somma necessaria ad acquistare la droga. A fare luce su questo malsano accordo intergenerazionale sarà, nel servizio in onda a partire dalle 21:10 su Italia Uno, Alessandro Agresti de Le Iene Show. A prima vista i vecchietti che frequentano il parco sembrano fragili e innocui anziani come tanti altri, decisi a trascorrere qualche ora all’aria aperta seduti su una panchina, oppure giocando a carte insieme ai loro coetanei. Nessuno scommetterebbe neanche pochi centesimi sul fatto che proprio loro siano il perno di un sistema criminale che potrebbe favorire il consumo di sostanze stupefacenti.

“RUBAMI LA SPESA AL SUPERMERCATO, IN CAMBIO TI PAGO LA DROGA”

Nel servizio realizzato da Alessandro Agresti de Le Iene si assiste da vicino ad un caso emblematico del fenomeno. Un anziano sull’ottantina si avvicina ad un ragazzo del parco e gli domanda: “Non hai niente?“. Il giovane gli risponde: “Adesso no“. E l’anziano replica: “Ah perché se avevi un po’ di formaggio lo prendevo“. A questo punto il ragazzo tranquillizza il suo “cliente” e “finanziatore” assicurandogli che “tra poco vado“. Dove? Ovviamente a rubare il formaggio dagli scaffali del supermercato. Ma per quale motivo gli anziani dovrebbero prestarsi ad acquistare dai ragazzi anziché andare a fare direttamente la spesa? La ragione è semplice: i giovani si accontentano di una somma inferiore rispetto ai prezzi del supermercato. Il tossico sentito da Agresti spiega infatti che quando riconsegna la spesa, il vecchietto la paga “a metà prezzo, se va bene“. A fine giornata, però, con affari di questo tipo i ragazzi riescono a mettere da parte anche una somma vicina ai 150 euro, quanto basta per assicurarsi la droga.



© RIPRODUZIONE RISERVATA