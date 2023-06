Ruba telefonini in spiaggia: 13enne linciato da bagnanti/ Vietri, Polizia lo salva

Un tredicenne è stato linciato dai bagnanti presenti nella spiaggia della Marina a Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, perché colpevole avere rubato per giorni telefonini e altri oggetti di valore dalle loro borse. Giovedì scorso, come ricostruito da La Città, il ragazzino è stato colto in flagranza. Un gruppo di circa dieci persone lo ha bloccato e picchiato con calci e pugni.

Russia, patriarca Kirill contro colpo di Stato/ "Seminare discordia è un crimine"

Clorinda Lombardo e Giuseppe Avallone, due agenti della Polizia municipale, che in questo periodo è impegnata quotidianamente nei controlli sulle spiagge e sul lungomare, hanno notato la scena e sono intervenuti, salvando il baby ladro. La scena è stata filmata con una telecamera, ma nel frattempo gli aggressori si sono dileguati. Il tredicenne è stato invece identificato e denunciato per i furti commessi nei giorni antecedenti. È stato inoltre trasportato al pronto soccorso per curare le lievi ferite riportate e successivamente affidato ai genitori.

Covid, -24,1% casi in Italia/ Bollettino settimanale: "stabili terapie intensive"

Ruba telefonini in spiaggia: 13enne linciato da bagnanti, avviate le indagini

I Carabinieri hanno provveduto ad avviare una indagine sui furti avvenuti sulla spiaggia di Vietri sul Mare, in provincia di Salerno, in queste prime settimane di estate. Il sospetto infatti è che il tredicenne linciato dai bagnanti poiché sorpreso a rubare telefonini e non solo, infatti, non operasse da solo bensì fosse un componente di una baby gang. È per questo motivo che si stanno cercando eventuali complici in modo da arginare il fenomeno nella località balneare.

LEGGI ANCHE:

Florida vieta a minori spettacoli drag queen/ Giudice federale blocca legge: "libertà di parola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA