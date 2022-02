Rudolf Hunziker, padre di Michelle Hunziker/ “Alcol? Quando beveva si trasformava”

Rudolf Hunziker è stato il padre di Michelle Hunziker. Non sono molte le informazioni sul suo conto, ma sappiamo che era sposato con mamma Ineke. Dalla loro storia d’amore sono nati, appunto, Michelle e suo fratello Harold. La relazione tra i genitori della Hunziker è naufragata dopo quasi trent’anni, a causa dei problemi di Rudolf con l’alcol. Una situazione tremenda quella in cui è caduto il padre di Michelle, che ha dovuto fare i conti, in seguito, con gravi problemi di salute che lo hanno poi portato alla morte.

Non è ancora del tutto chiaro quanti anni avesse Rudolf Hunziker quando è morto, ma di sicuro Michelle Hunziker era ancora una bambina. Per Michelle, naturalmente, la sua scomparsa ha rappresentato un trauma, così come la separazione dei genitori avvenuta anni prima.

“Avevo 11 anni quando mamma non ce l’ha più fatta e si è separata da lui. Per me, come ogni bambino, è iniziato il calvario: la legge svizzera mi ha costretto a scegliere con chi stare. Un trauma che non scorderò mai: col cuore spezzato scelsi la sicurezza, mia madre”, ha raccontato Michelle tanti anni dopo.

Papà Rudolf, come detto, aveva seri problemi con l’alcol ed evidentemente non poteva rappresentare un riferimento stabile per la Hunziker. “Si trasformava quando beveva. L’ho capito quasi subito, gli prendeva male: si arrabbiava, spaccava le cose in casa. Da bambina sono sempre riuscita a scindere le due cose, guardando solo la parte bella. Però lui c’è sempre, nei momenti difficili come per magia, appare in sogno. Io e lui parliamo”, aveva ammesso al Maurizio Costanzo Show.

