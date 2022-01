Rudy, Giorgia, Greta e Roy, figli di Umberto Smaila/ Il nipotino Edoardo

I quattro figli di Umberto Smaila

Umberto Smaila ha avuto quattro figli: Giorgia e Rudy, nati dal primo matrimonio con Patrizia Frassini, Greta e Roy, nati dalle nozze con la seconda moglie Fanny Minati. Il figlio Rudy, classe 1982, ha seguito le orme del padre e spesso lo ha accompagnato nelle sue serate canore. Nel 2010 Smaila e il figlio hanno condotto su Antennatre il programma “In viaggio con papà”. Da qualche anno Rudy è uno degli opinionisti di Mattino Cinque, il talk show mattutino condotto da Federica Panicucci. Nel 2017 il giovane Smaila ha sposato la compagna di lunga data Paola e nel 2020 sono diventati genitori di Edoardo, primo nipote di Umberto: “ È un bambino molto simpatico e ci fa molto sorridere. In questo periodo c’era bisogno di una gioia così grande”, ha raccontato il cabarettista a LaPresse.

Il figlio Rudy Smaila e il nipotino Edoardo

Nella stessa intervista Umberto Smaila aveva condiviso alcune difficoltà del figlio Rudy, dovute alla pandemia: “Fa il mio stesso lavoro e come me è disoccupato nonostante con sua moglie abbia aperto un forno qui a Milano, dove almeno due volte a settimana lavora vendendo pane, focacce… L’arrivo di Edoardo gli ha riempito la vita. Mio figlio trascorre molto tempo a casa, ha questa opportunità. Un piccolo vantaggio in questo momento così crudo”. Rudy è molto legato alla sorella Giorgia, di cui si sa molto poco. Molto riservati anche i figli più piccoli Greta e Roy, con cui Umberto convivere la fede calcistica per il Milan. Umberto pubblica spesso sui social foto della sua famiglia.

