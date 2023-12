Rudy Guede accusato di lesioni dall’ex/ Sollecito: “Era molesto con le ragazze, persona bugiarda e violenta”

Previsto per oggi l’interrogatorio di garanzia per Rudy Guede, l’ivoriano già condannato per l’omicidio di Meredith Kercher finito recentemente al centro di nuovi guai con la giustizia per le accuse di maltrattamenti e lesioni mosse dalla ex compagna. Tornato in libertà dopo aver scontato la pena per il delitto della studentessa inglese avvenuto a Perugia nel 2007, Guede si è rifatto una vita a Viterbo dopo la laurea in carcere dividendosi tra due lavori, la mattina presso il Centro Studi Criminologici e la sera in un locale come cameriere.

Sulla sua posizione ora graverebbe la denuncia della ex, una 23enne con cui avrebbe avuto una lunga relazione e che sostiene di aver subito violenze fisiche anche di natura sessuale. A Zona Bianca, il legale della giovane, Francesco Guido, ha ricostruito il perimetro delle contestazioni: “Ci sono stati degli episodi in cui la mia assistita ritiene di aver subito atti sessuali contro la propria volontà“. Ai microfoni della stessa trasmissione l’intervento di Raffaele Sollecito, assolto in via definitiva con l’allora fidanzata Amanda Knox nel processo per il delitto Kercher dopo aver trascorso circa 4 anni in carcere.

Raffaele Sollecito torna a parlare di Rudy Guede alla luce delle recenti notizie di cronaca sull’ivoriano che, per la giustizia che lo condannò in via definitiva a 16 anni di carcere, nel 2007 uccise la studentessa inglese Meredith Kercher. L’ex compagna lo accusa di maltrattamenti e lesioni e a carico di Guede, riporta Ansa, sarebbe stata disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento su richiesta della Procura di Viterbo. Guede, scarcerato nel giugno scorso dopo circa 13 anni di detenzione per l’omicidio Kercher, sarebbe inoltre sottoposto a braccialetto elettronico.

Una vicenda che sembra non stupire Sollecito, come lui stesso ha detto ai microfoni della trasmissione Zona Bianca di Giuseppe Brindisi: “Tengo a sottolineare che non conosco Rudy Guede, non ho mai seguito la sua vita, ma sicuramente negli atti tutti noi, tra famiglie, avvocati, inquirenti, abbiamo letto di più episodi in cui amici o conoscenti lo hanno descritto come una persona violenta, portava un coltello mentre scappava in Germania, era molesto con le ragazze tentando di baciarle contro la loro volontà. Ci sono svariati episodi, nelle carte, che lo descrivono come persona decisamente molesta oltre che bugiarda“.

Amanda Knox – con Raffaele Sollecito inizialmente condannata e poi assolta definitivamente dall’accusa di aver ucciso la coinquilina Meredith Kercher – ha affidato all’Ansa un commento stringato sui nuovi guai giudiziari che interessano Rudy Guede, unico condannato per il delitto della studentessa inglese e scarcerato nel 2021 per il termine della pena. Dopo il ritorno in libertà, l’ivoriano era tornato sul caso Kercher e aveva lanciato nuovamente ombre sui due giovani sostenendo di essere estraneo alla morte di Meredith. Parole alle quali Knox e Sollecito avevano replicato ribadendo il loro comune punto di vista: “Guede è un bugiardo“.

“Mi dispiace tanto per la sua ex compagna. Che paura…“: sono queste le parole con cui Amanda Knox è intervenuta poche ore fa ai microfoni dell’agenzia di stampa a margine della notizia che riguarda le nuove accuse a carico di Rudy Guede. Sempre all’Ansa, la giovane americana avrebbe precisato di non volereentrare nel merito della vicenda e di augurarsi soltanto una cosa: “Spero che lei abbia il sostegno di cui ha bisogno“.











