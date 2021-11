Rudy Guede libero? Chiesto sconto pena/ Omicidio Meredith: attesa decisione giudice

Rudy Guede, l’unico condannato per l’omicidio di Meredith Kercher, potrebbe tornare libero a giorni. Attualmente affidato ai servizi sociali, ha avanzato tramite il suo legale una richiesta di sconto sul fine pena, previsto al 4 gennaio 2022. Lo ha confermato il suo avvocato Fabrizio Ballarini, come riportato da RaiNews. Dunque, ora si attende la decisione del magistrato di sorveglianza, attesa tra domani e dopodomani. Guede, che è stato condannato in via definitiva a 16 anni con il rito abbreviato, ha già ottenuto mille e 100 giorni di sconto di pena. Ora ha chiesto di ottenerne altri 45, quindi se l’istanza dovesse essere accettata, tornerebbe subito libero, visto che il termine verrebbe posticipato al 20 novembre e sarebbe pertanto già trascorso.

Rudy Guede ai servizi sociali/ Omicidio Meredith Kercher, "ora risorsa comunità"

«È una procedura standard ordinaria prevista dalla legge sull’ordinamento penitenziario», ha spiegato l’avvocato. L’ordinamento penitenziario italiano consente, infatti, ai detenuti di chiedere ogni semestre uno sconto di 45 giorni per motivi di buona condotta. La decisione spetta al magistrato di sorveglianza.

Amanda Knox vs Rudy Guede/ “Ha violentato e ucciso Meredith, ora scrive libro-verità”

LA VITA DI RUDY GUEDE DOPO LA CONDANNA

Rudy Guede fu condannato in via definitiva nel 2010, mentre furono prima condannati e poi assolti Raffaele Sollecito e Amanda Knox. Nel settembre 2019 il cittadino ivoriano ha cominciato a godere della semilibertà, mentre l’anno scorso era stato affidato dal tribunale di sorveglianza ai servizi sociali. Nell’occasione il magistrato parlò di una «permanente adesione all’opera di rieducazione». Detenuto nel carcere Mammagialla di Viterbo, in questi anni ha collaborato con il Centro studi criminologici e con la Caritas locale (soprattutto nei mesi del lockdown), organizzando anche tornei di scacchi presso il Bistrot del teatro di via Cavour.

Meredith Kercher, morto papà John a Londra/ Ferito per strada: vittima di rapina?

Inoltre, si è laureato presso l’Università di Roma Tre in discipline storiche, proseguendo il suo percorso di studi. Ha anche coltivato la passione per lo sport, mentre attualmente alloggia al centro di Viterbo, secondo quanto riportato da Repubblica. In questi anni in merito all’omicidio di Meredith Kercher si è sempre dichiarato innocente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA