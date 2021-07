Rudy Zerbi/ “Amici? Aspetto di essere riconfermato. Intanto mi godo i figli”

Rudy Zerbi è pronto a trascorrere le vacanze estive con i quattro figli Tommaso, Luca, Edoardo e Leo: “Sono un sostenitore del fatto che i figli diano linfa vitale”, ha detto il produttore a Tv Sorrisi e Canzoni. Vacanze all’insegna della famiglia per Zerbi, che sulle pagine del settimanale ha rivelato di non essere ancora stato confermato nella prossima edizione di Amici di Maria De Filippi: “Per ora sto ancora aspettando di essere riconfermato. Nel caso potrei dire che ho delle aspettative molto alte. L’anno scorso è stato un racconto così bello, emozionante, stimolante e ricco che mi auguro un crescendo e cose completamente diverse”. Nell’ultima edizione del talent show, Zerbi ha instaurato un forte legame con Sangiovanni, secondo classificato alle spalle della ballerina Giulia Stabile.

Rudy Zerbi sempre in contatto con Sangiovanni

Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Rudy Zerbi ha rivelato che l’artista vicentino “chiede ancora consigli al maestro. Siamo sempre in contatto”. Secondo Zerbi, “Malibu” di Sangiovanni è una delle hit migliori di questa estate, insieme a “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro e “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta: “Malibu unisce le generazioni e questo fa la differenza in un successo. Dai bambini agli adulti, la cantano tutti”. Infine il professore di Amici ha voluto commentare il successo di tanti giovanissimi artisti, come Sangiovanni: “Ci sono tanti artisti che non hanno nemmeno 20 anni, mi viene in mente la giovanissima Ariete. Se vado a ripescare nei ricordi si sta creando la situazione degli anni ’60 quando c’erano i Morandi di 16 anni e le Pavone di 15”.

