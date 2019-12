Rudy Zerbi preso a schiaffi in diretta/ “Neanche mia madre!” (Tu si que vales)

Schiaffo in diretta per Rudy Zerbi durante la finale di Tu Si Que Vales 2019. Ovviamente si tratta di una gag, scaturita dal momento horror che ha letteralmente seminato il panico tra i giurati e gli ospiti. Sabrina Ferilli segue la performance molto divertita, mentre Maria De Filippi scoppia a ridere per il sonoro ceffone rimediato dal collega Rudy Zerbi. L’atmosfera negli studi di Tu Si Que Vales 2019 diventa dark, mentre Zerbi rischia altri due schiaffi. Sabrina Ferilli lo irride: “Guarda che è successo!”. Il giudice è stufo e non vede l’ora si chiuda quella che in realtà è a tutti gli effetti la quarta esibizione di questa finale. Ad orchestrare lo sketch è infatti Chiara Bosco, concorrente finalista col codice 04. Questa gag sembra quella più riuscita fino a questo momento. Il post esibizione continua a divertire i protagonisti della serata: Sabrina Ferilli per calmare la ridarella pulisce lo studio, la De Filippi invece non si contiene. Rudy Zerbi fa la vittima, ma tutto sommato mostra ironia stando al gioco e contribuendo allo spettacolo di questa finale di Tu Si Que Vales 2019.

