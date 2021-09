Ruggieri vs Fusaro, scontro in tv/ “Ordine tecnosanitario: ma che spacciatore usi?”

Scontro in diretta tv a Morning News, su Canale 5, fra il filosofo Diego Fusaro e l’esponente di Forza Italia, Andrea Ruggieri. Per Fusaro esiste un ordine tecnosanitario in cui stiamo vivendo in questo periodo di pandemia e il forzista a riguardo ha replicato con una battuta: “L’ordine tecnosanitario sta nella sua testa, ci dia il numero dello spacciatore, che dà roba buona, non deve permettersi di dire queste cose. non escluda che io abbia letto più di lei, ma stiamo sui fatti”. Quindi il filosofo ha controreplicato: “Io parto dall’affermazione di un medico di tutto rispetto come Andrea Crisanti, dicendo che col green pass creiamo ambienti sicuri, o come ha detto Fauci che si può contagiare anche fra i vaccinati”.

E ancora: “Quanto durerà l’emergenza? Chi decide quando finisce, non ce l’hanno mai detto. Sta prendendo forma un’ordine che si basa su emergenza infinita e lockdown a ripetizione, ne vedremo ancora molti. Israele è uno dei paesi più vaccinati è oggi uno dei paesi con più percentuali di contagiati”. Di nuovo la parola ad Andrea Ruggieri: “Questo governo ha già spiegato da mesi che i contagiati non sono quelli che contano, conta chi finisce in ospedale o in terapia intensiva. Il green pass – ha proseguito – possono averlo tutti quelli che si fanno il tampone e le dico la mia, più vaccineremo meno durerà il pass”.

RUGGIERI VS FUSARO: “MA DA CHI E’ COMPOSTO IL NUOVO ORDINE CHE CI GOVERNA?”

“Fra pochi giorni ricorre il 20ennale delle Torri Gemelle – sono le parole di Ruggieri – nei giorni successi vi ci furono volontari che si strinsero per aiutare gli altri, dovremmo fare lo stesso anche noi per i 130mila morti del covid. vacciniamoci per tornare alla libertà e a ricominciare a correre anche nell’economia. il lockdown l’ho criticato lo scorso anno e ovviamente non metterò mai la mia firma sul lockdown”.

Di nuovo Fusaro: “Bisogna opporsi al lockdown, ma il pessimismo mi dice che questo nuovo modo di governare le persone si baserà su lockdown yoyo per molto tempo ancora, alternandosi in una nuova normalità, non se ne uscirà con la terza dose, ne faremo molte altre, è un nuovo ordine ci stanno dicendo che arriveranno nuove pandemie. Io non ho il Green Pass, io vaccinato? Sono fatti miei che non sono tenuto a dire il pubblico”. Quindi Ruggieri ha concluso con due domande a Fusaro: “Ma da chi è governato questo nuovo ordine, il vaccino è l’arma per combattere il covid?” e il filosofo ha replicato: “Vorrei che lo fosse, molti si vaccinano pensando sia così ma l’emergenza non finirà”.

