Rui Patricio alla Roma?/ Calciomercato news, accordo raggiunto e firma ad un passo

CALCIOMERCATO ROMA, UN CONNAZIONALE PER MOU

La Roma sta vivendo una sorta di rivoluzione interna con l’innesto di Tiago Pinto nella dirigenza e l’arrivo di Josè Mourinho in panchina in questa fase iniziale del calciomercato estivo. I giallorossi puntano a migliorarsi nella prossima stagione e tra i giocatori graditi al nuovo allenatore sembra ormai essere ad un passo dal suo completamento l’operazione che porterebbe Rui Patricio nella Capitale. Il trentatreenne di proprietà del Wolverhampton, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere a Roma già nella giornata di oggi per ultimare i dettagli del suo trasferimento ed anche le società sembrano essere vicinissime a raggiungere l’intesa sulla base di poco più di 10 milioni di euro. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto od obbligo di riscatto che regalerebbero alla Roma altri 3 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA/ Idea Marcelo per rimpiazzare Leonardo Spinazzola

CALCIOMERCATO ROMA, PAU LOPEZ LIBERA IL POSTO

Nella passata stagione Rui Patricio in Inghilterra ha totalizzato 37 presenze con la maglia del Wolverhampton ed ora sembra pronto a trasferirsi alla Roma in questa sessione di calciomercato per tentare un’altra avventura all’estero. Cresciuto nello Sporting di Lisbona, per aggiudicarselo i giallorossi hanno deciso di cedere lo spagnolo Pau Lopez all’Olympique Marsiglia e l’annuncio è atteso nelle prossime ore. Sempre in Francia è andato anche il turco Cengiz Under e la doppia cessione ha permesso alla Roma di dedicarsi all’operazione Rui Patricio con maggior serenità. L’intento sarebbe quello di avere a disposizione l’estremo difensore al più presto possibile dopo gli impegni vissuti con la sua Nazionale ad Euro 2020.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO ROMA/ Ufficiale: Cengiz Under passa all'Olympique MarsigliaDimarco alla Roma?/ Calciomercato news, l'interista come alternativa a Spinazzola

© RIPRODUZIONE RISERVATA