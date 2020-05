Rula Jebreal attacca Michelle Hunziker/ E poi è Striscia a insultare le donne…

Pubblicità

Non si placano le polemiche attorno al caso Giovanna Botteri, nonostante abbia preso una piega molto preoccupante. Nelle ultime ore infatti Michelle Hunziker è finita nel mirino di insulti choc e minacce di morte, nonostante abbia a più riprese spiegato che il servizio di Striscia la notizia sulla giornalista della Rai non era un attacco, ma una difesa. In pochi hanno preso posizione sui vili insulti ricevuti dalla conduttrice, in molti invece si erano subito schierati a difesa della corrispondente. «Tutta la mia solidarietà a Giovanna Botteri per gli attacchi sessisti», ha scritto infatti sul suo profilo Instagram, dove tra l’altro ha pubblicato tre video di una conversazione con lei per parlare del coronavirus e delle guerre che ha seguito da inviata. Nelle Stories invece Rula Jebreal è andata contro Michelle Hunziker, pur senza nominarla: «Provo grande tristezza dal fatto che proprio una donna si sia prestata alla squallida denigrazione di una grande professionista come Giovanna Botteri».

RULA JEBREAL DIFENDE GIOVANNA BOTTERI, MA ATTACCA MICHELLE HUNZIKER

Quel clima di odio nei confronti di Michelle Hunziker si sta ancora alimentando. Il problema è che quando si sente la necessità di dover prendere posizione, da quella o quest’altra parte, poi si finisce per ridurre tutto ad uno scontro. Difendere la professionalità di una donna non deve implicare la denigrazione di un’altra donna. Ma è un cambio di passo culturale che ancora non si riesce a fare e che Rula Jebreal, che si è fatta portavoce di messaggi importanti nel corso della sua carriera, poteva contribuire a favorire. «Una conversazione con la mia brillante amica, l’impavida e pluripremiata reporter di guerra Giovanna Botteri che racconta, come sempre, dal fronte. Questa volta sulla guerra contro la pandemia di Covid-19, direttamente dall’epicentro di tutto questo: la Cina», ha scritto pubblicando i video della conversazione con la corrispondente Rai. Tutto molto utile e prezioso nel dibattito sul coronavirus. Peccato per l’attacco a Michelle Hunziker, diventata un bersaglio facile.





