Rula Jebreal choc/ “Donne gestiscono meglio emergenza coronavirus”: bufera sui social

Il sessismo è quella tendenza a valutare le persone e la loro attività in base al sesso. Quando queste valutazioni vengono fatte nei confronti delle donne le polemiche sono una naturale conseguenza. Non si può dire lo stesso quando accade il contrario. Lo dimostra il post pubblicato da Rula Jebreal su Instagram, imperdonabile anche se voleva essere ironico (e su questo nutriamo dei dubbi). Secondo la giornalista la risoluzione dell’emergenza coronavirus è una questione di sessi. Ritiene infatti che i Paesi che la stiano gestendo meglio sono quelli che sono guidati da donne. «Le crisi rivelano chi sono i veri leader. Il lockdown in Nuova Zelanda ha causato un solo decesso. Hanno piegato la curva del Covid-19 con una sola vittima. Jacinda Ardern è una leader eccezionale. Le donne fanno il loro lavoro», ha scritto Rula Jebreal allegando una foto con i volti delle leader di Germania, Nuova Zelanda, Belgio, Finlandia, Islanda e Danimarca.

RULA JEBREAL CHOC SU EMERGENZA CORONAVIRUS: BUFERA SOCIAL

Questi Paesi hanno gestito meglio l’emergenza coronavirus? E se lo hanno fatto, ciò è dovuto al fatto che sono guidati da donne? Questo il messaggio che fa passare Rula Jebreal col suo post su Instagram. E infatti piovono attacchi tra i commenti: «Questo è irrispettoso nei confronti degli uomini che stanno lavorando duramente per mettere al sicuro la propria gente. E stai mettendo le donne al di sopra degli uomini, non allo stesso livello, come dovrebbe essere». Un altro scrive: «Che conclusione stupida. Mettere le competenze politiche sul piano del sesso/genere è come dire che “i bianchi gestiscono la crisi meglio visto considerando cosa accade in Africa e Medio oriente”, ma non sarebbe razzista?». C’è chi è ancor più duro: «Come si può usare questa crisi che uccide migliaia di persone per fare attivismo politico? È di cattivo gusto». Ma c’è anche una riflessione che pone l’accento su un aspetto differente: «Germania e Finlandia non mostrano alcuna empatia in una situazione così tragica. Sicuramente non li indicherei come un buon modello femminile».





