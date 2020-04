DIRETTA CONFERENZA STAMPA CONTE/ Video: Mes, Dpcm coronavirus e proroga Fase 2?

Nuovo appuntamento con il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa, in diretta video Facebook e canale YouTube di Palazzo Chigi: il Presidente del Consiglio torna a parlare dopo pochi giorni dagli ultimi Decreti Scuola e Imprese. Questa potrebbe essere però la conferenza stampa più attesa da parte degli italiani che si preparano ad avere maggiori certezze sull’inizio della tanto agognata fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Sebbene gli intenti siano quelli di procedere verso una riapertura solo per alcune aziende dopo le festività pasquali, per la fase 2 occorrerà ancora attendere, non prima di inizio maggio. In attesa di scoprire il nuovo Dpcm forse già da martedì 14 aprile con tutte le specifiche sulle proroghe delle misure, il Premier Conte si appresta ad annunciare alle 14.00 le conclusioni dei pareri effettuati con il Comitato Tecnico Scientifico. E questo prevederà turni per lavorare e anche turni per entrare nei negozi.

Ma il presidente del Consiglio sui social, oltre a confermare la conferenza stampa di oggi, ha anticipato uno degli argomenti di cui parlerà: il Mes. “Io ho una sola parola: la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà. Più tardi in conferenza stampa vi aggiornerò su questo e su altre importanti questioni che riguardano il nostro Paese. A più tardi”. Conte, dunque, potrebbe parlare dell’accordo dell’Eurogruppo, quindi anche del Mes, e del Dpcm a cui sta lavorando.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, resta ovviamente un punto fermo la distanza di sicurezza così come l’adozione di dispositivi di protezione per chi ha contatti con il pubblico. La fase 2 però comporterà inevitabilmente anche il cambio radicale rispetto al passato delle abitudini degli italiani. E’ questa la sola condizione per poter ripartire come ribadito anche da Conte e dagli scienziati entrambi concordi sul fatto che gli italiani riusciranno ad accettare le nuove regole in arrivo, così come – con qualche titubanza iniziale – hanno fatto nella fase iniziale di questa inaspettata emergenza. La strategia del governo tuttavia non cambia: la ripresa sarà “lenta e graduale”. “La tutela della salute resta al primo posto, però i motori del Paese non possono restare spenti troppo a lungo“, è quanto ha dichiarato Conte durante la riunione con il comitato tecnico scientifico, come riferito da Corriere. (a cura di Niccolò Magnani ed Emanuela Longo)

Secondo quanto anticipato negli scorsi giorni, il nuovo Dpcm del Premier Conte conterrà la proroga del “lockdown” Italia per altri 14 giorni almeno con ulteriore slittamento dunque per almeno il 2-3 maggio prima di un potenziale e graduale ritorno alla semi-normalità. Restano in discussione le aperture di alcune aziende già dopo la Pasqua con il Comitato Tecnico Scientifico che vuole limitare il più possibile il ritorno alla circolazione di persone e lavoratori considerando ancora presto l’epoca per una fase 2, almeno fino ad inizio maggio appunto. Sarebbero solo le filiere più ad ampio raggio sull’agroalimentare e sanitario ad avere la possibilità di riaprire già a metà aprile, previo ovviamente il rispetto delle misure di distanziamento. Intanto il Ministro degli Affari Regionali Boccia ha fatto sapere che ci sarà una vera e propria cabina di regina alla quale sarà presente in pianta stabile il Governatore della Lombardia Fontana: «È una cabina scelta dalle stesse regioni, nella quale ci sarà Bonaccini e un terzo presidente che ci sarà comunicato a breve dalla conferenza delle Regioni». Nell’incontro con i sindacati di giovedì pomeriggio, il Premier Conte ha discusso del nuovo Dpcm facendo dire al leader della Uil Barbagallo «Il lockdown durerà fino al 3 maggio. Il presidente del Consiglio ci ha confermato che, ad oggi, non ci sono ancora le condizioni per far ripartire le attività sospese».

Il premier Conte non ha mai nascosto la sua preoccupazione per la situazione che l’Italia è stata costretta ad affrontare. Le maggiori preoccupazioni avrebbero a che fare soprattutto con “la tenuta psicologica dei cittadini, per l’ordine pubblico e per l’impatto delle chiusure sull’economia”. Nonostante la curva dell’epidemia si sia stabilizzata, non si può abbassare adesso la guardia, ecco perchè sono richiesti “prudenza e rigore” anche in quella che si avvia ad essere la fase 2 dell’emergenza. E così nel discorso ai cittadini italiani che si prepara a fare, Conte annuncerà il nuovo decreto contenente l’ulteriore proroga dei divieti di spostamento ma con una speranza in più, ovvero quella relativa alla riapertura di alcune aziende. I contenuti del nuovo provvedimento dipenderanno ovviamente dall’andamento della curva epidemica e dall’indice di contagio. Se continuerà a scendere potrebbe arrivare il tanto atteso via libera per alcune imprese di supporto alla filiera alimentare e farmaceutica, alcune aziende meccaniche, ma anche qualche negozi che vende prodotti per il tempo libero e forniture per uffici. “Non possiamo rischiare che la curva dell’epidemia si alzi di nuovo, perché non possiamo permetterci di ripartire da capo“, sarà certamente il concetto su cui il premier tornerà a porre il suo accento nel corso della nuova conferenza stampa, ben consapevole che la fase 2, non potrà certamente iniziare prima dell’inizio di maggio. A partire dal nuovo mese si potrà iniziare a pensare ad una circolazione più libera ma sempre caratterizzata da molti limiti. (a cura di Emanuela Longo)



