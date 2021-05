Rula Jebreal rifiuta invito Propaganda Live/ “Io unica donna tra 7 ospiti, come mai?”

Scoppia il caso Rula Jebreal a Propaganda Live. La giornalista e scrittrice dopo aver scoperto di essere l’unica donna invitata per la puntata di oggi, venerdì 14 maggio 2021, ha deciso di dare forfait. Doveva parlare dell’escalation nel conflitto israelo-palestinese, poi ha letto l’annuncio della trasmissione, che ha anticipato i nomi degli ospiti (Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimartino, Valerio Aprea, Fabio Celenza, Claudio Morici, Memo Remigi ed Enrico Melozzi) e quindi ha commentato, come notato subito da Blogo, direttamente su Instagram: «7 ospiti… solo una donna. Come mai?? Con rammarico devo declinare l’invito, come scelta professionale non partecipo a nessun evento che non implementa la parità e l’inclusione».

Una retromarcia quella di Rula Jebreal che ha fatto subito rumore. «Mi sembra solo un grande equivoco», il commento di Andrea Salerno, direttore di La7, ai microfoni dell’AdnKronos.

RULA JEBREAL “MEDIA ITALIANI HANNO PROBLEMA…”

Per Andrea Salerno l’equivoco è dovuto al tweet che «all’occhio di un persona che non conosce il nostro programma può essere stato fuorviante». L’auspicio del direttore di La7 è «che l’equivoco rientri prima della diretta di questa sera perché ci tenevamo a parlare con lei del conflitto arabo-israeliano». Nel frattempo, l’account social di Propaganda Live ha pubblicato un nuovo tweet in cui spiega che il parterre degli ospiti prevede come sempre anche altre presenze femminili. «Saranno con noi, come ogni settimana, anche Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Marco Damilano e Paolo Celata».

È ancora presto per capire che esito avrà questa vicenda, ma Rula Jebreal intende tirare dritto: «Le mie parole al festival di Sanremo e il mio impegno per la parità e l’inclusione sono principi morali che guidano la mia vita. Non sono solo parole, sono scelte! La sottorappresentazione femminile nei media italiani è parte centrale del problema», ha scritto la giornalista in un altro tweet.





