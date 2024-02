Russell Crowe, frecciatina a John Travolta a Sanremo 2024/ Show con Amadeus e Teresa Mannino

Russell Crowe, show al Festival di Sanremo 2024

Russell Crowe non delude le aspettative del pubblico del Festival di Sanremo 2024 e lancia anche una frecciatina al collega John Travolta, ospite della seconda serata del Festival. L’attore australiano, amatissimo dal pubblico italiano per essere stato il protagonista di un film capolavoro come “Il Gladiatore”, oltre ad aver regalato una performance musicale, ha dato vita ad un siparietto con Teresa Mannino e Amadeus e quella è stata l’occasione per lanciare una frecciatina a John Travolta. Il primo a parlare di Travolta e della polemica sul ballo del qua qua è stato proprio Amadeus aprendo la serata.

Russel Crowe ironizza sul ballo del qua qua e John Travolta/ Video: gesto della paperella e "WTF" a Sanremo

“Si è parlato troppo di John Travolta. Non si è data importanza alla testimonianza del maestro Giovanni Allevi, parliamo di questo che è molto più importante e facciamo nostro il suo insegnamento: noi ci accettiamo per quello che siamo, nella nostra leggerezza che è la leggerezza della felicità”, le parole del direttore artistico. Poi, anche Fiorello, è tornato sull’argomento dal Glass di Viva Rai 2! Viva Sanremo: “Se avessimo scippato due vecchietti davanti alle Poste ci avrebbero insultato di meno”. Infine, è arrivato Russell Crowe a lanciare una frecciatina.

Russell Crowe sul palco di Sanremo 2024 dopo 23 anni/ Canterà Let Your Light Shine con i Gentlemen Barbers

La frecciatina di Russell Crowe a John Travolta

Dopo aver cantato, Russell Crowe è rimasto sul palco del Teatro Ariston intrattenendosi con Amadeus e Teresa Mannino. Quest’ultima ha dato il via ad un discorso sulle origini italiane dell’attore. “Ma non hai un cognome così riconoscibile, come DiCaprio, Coppola, De Niro…” dice la Mannino, interrotta proprio da Crowe con un “…Travolta!”, aggiunge l’attore scatenando le risate del pubblico a teatro, ma anche degli stessi Amadeus e Mannino.

Russell Crowe, inoltre, ha anche mimato il gesto della gallina facendo così riferimento al ballo del qua qua di John Travolta che ha scatenato diverse polemiche.

30 Odd Foot of Grunts, chi è la band di Russell Crowe/ Da Gladiatore a performer rock a Sanremo 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA