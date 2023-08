Russia, aggirato il price cap sul petrolio/ “Guadagnati 1,2 miliardi di dollari così”

Aggirare il price cap sul petrolio, la Russia sembra aver trovato la scappatoia. I produttori di Mosca hanno infatti venduto il loro greggio all’india a prezzi inferiori al prezzo massimo di 60 dollari al barile, ma non è tutto: poiché i costi di spedizione non sono inclusi in questo prezzo massimo, la Russia ha sovraccaricato i costi di trasporto e ha ottenuto maggiori entrate dal commercio. Lo riporta il Financial Times.

Guerra, Russia avanza nel Lugansk/ “Potrebbe diventare un grosso problema per l’Ucraina”

Analizzando le tasse e gli oneri sulle petroliere che lasciano i porti del Mar Baltico in Russia per l’India, l’addebito aggiuntivo sui costi di spedizione, oltre alle tariffe per le petroliere collegate alla Russia, potrebbe aver aumentato le entrate del commercio petrolifero russo di un totale di 1,2 miliardi di dollari a maggio, giugno e luglio.

UCRAINA E NIGER/ Il dramma di una battaglia Usa-Cina per l'egemonia sul mondo

Russia, il magheggio sulla vendita del petrolio

Una strategia ingegnosa, ma tecnicamente corretta: i venditori, i commercianti e gli operatori di petroliere collegati alla Russia hanno sovraccaricato la spedizione del greggio, gonfiando i ricavi russi dalle vendite di petrolio nonostante il fatto che sembra che i carichi siano stati venduti al di sotto del prezzo massimo. A giugno, si stima che le importazioni indiane di greggio da Mosca siano state le più economiche dall’invasione russa dell’Ucraina. Il costo medio di un barile di greggio russo sbarcato nei porti indiani a giugno è stato di 68,17 dollari, secondo i dati del Ministero del Commercio e dell’Industria indiano citati da Bloomberg. Le esportazioni di greggio e prodotti raffinati della Russia sono rimaste stabili a circa 7,3 milioni di barili al giorno (bpd) a luglio, mentre i prezzi del petrolio più elevati e i differenziali di prezzo più stretti per il greggio russo hanno spinto i ricavi di Mosca più alti rispetto a giugno, secondo le stime dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE). I ricavi delle esportazioni di Mosca, pari a 15,3 miliardi di dollari a luglio, sono aumentati di 2,5 miliardi di dollari rispetto a giugno, ma sono stati inferiori di 4,1 miliardi di dollari rispetto a luglio 2022, secondo le stime dell’agenzia.

LEGGI ANCHE:

Armi Russia prodotte con microchip USA/ Mosca li acquista passando per la Cina e altri Paesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA