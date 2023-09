Russia: “Drone ucraino abbattuto vicino a casa di Putin”/ Video, attacchi anche a Mosca

Alcune fonti interne del ministero della Difesa della Russia hanno dichiarato di aver abbattuto, nella mattinata di ieri, un drone probabilmente di origine ucraina, vicino ad una delle abitazioni private di Vladimir Putin. La distruzione del presunto mezzo attentatore è stata ripresa da un video in cui si vede chiaramente il cielo illuminarsi quasi a giorno, mentre le fonti sottolineano che non si sono registrati feriti o decessi. Non si tratterebbe, inoltre, di un caso isolato, ma sono diversi i presunti attacchi con droni denunciati dalle autorità della Russia, in larga parte sventati prima che arrivassero a destinazione, ma che sono arrivati vicini alla capitale, Mosca, danneggiando un edificio commerciale, anche in questo caso senza feriti.

Russia: “Drone ucraino diretto contro la casa di Putin”

Insomma, il drone ucraino denunciato dalla Russia sarebbe stato scoperto nei cieli di Zavidov, a circa 120 km da Mosca, dove si trova la residenza chiamata “Rus” dello presidente Vladimir Putin. Il veicolo, di cui non è stata effettivamente appurata la provenienza e che non è chiaro se trasportasse ordigni esplosivi, non avrebbe fatto in tempo a raggiungere il suo obbiettivo, abbattuto in cielo dai mezzi di difesa russi. Non è chiaro se Putin in quel momento si trovasse all’interno della residenza a Zevidov.

Lo stesso ministro della Difesa della Russia ha anche annunciato di aver intercettato e distrutto altri droni nei cieli russi. In particolare, ne sarebbero stati individuati uno nella regione di Kaluga, a sud-ovest della capitale, ed uno nel quartiere residenziale di Mosca chiamato Istra. In nessuno dei due casi si sono registrati feriti, ma il drone a Istra ha colpito e danneggiato un edificio commerciale. Contestualmente, Margarita Simonyan, direttrice dell’emittente RT, finanziata dalla Russia, ha dichiarato che il mese scorso un altro drone era atterrato poco distante da casa sua, sempre nel quartiere Istra. Infine, altri droni sono stati individuati e abbattuti a Pavlovskaya e a Sloboda, interrompendo la loro corsa vicino ad alcuni garage contenenti bombole di gas che, incediate, hanno provocati diverse forti esplosioni.

Il video del drone abbattuto vicino alla casa di Putin

