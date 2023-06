“Russia e Cina insieme per un futuro migliore”/ Pechino rilancia la Via della Seta

La Via della Seta stimola la cooperazione ad alto livello, è l’opinione di China Daily, che mette in risalto il lavoro comune di Cina e Russia per creare un futuro migliore e condividere i dividendi dello sviluppo. Il sinologo russo Yuri Tavrovsky ora anche presidente della Commissione di esperti del Comitato russo-cinese per l’amicizia, la pace e lo sviluppo, ha descritto la Belt and Road Initiative proposta dal presidente Xi Jinping come “il progetto principale del 21° secolo”, aggiungendo che l’iniziativa ha ha fornito al mondo la più grande piattaforma per la cooperazione internazionale ed è diventato un importante prodotto sociale che la Cina è in grado di offrire.

Durante la sua visita di stato a Mosca nel marzo di quest’anno, il presidente Xi Jinping ha invitato il suo omologo russo Vladimir Putin a recarsi in Cina per il terzo Belt and Road Forum for International Cooperation. Il giornale ha sottolineato come i due presidenti negli ultimi anni abbiano promosso relazioni bilaterali e cooperazione in vari campi, come l’economia, il commercio, gli investimenti, l’energia, la scienza e la tecnologia, gli scambi interpersonali e culturali, nonché le interazioni a livello locale.

Il legame tra Cina e Russia

Xi Jinping ha sottolineato che Cina e Russia sono reciprocamente i maggiori vicini e partner strategici globali, ricordando la presenza di Putin ai precedenti forum Belt and Road e la preferenza del leader del Cremlino nei confronti di Pechino per le sue visite all’estero. I due governi hanno inoltre stabilito le priorità per la cooperazione: espandere il commercio, mantenere la stabilità, lo sviluppo sostenibile e l’integrazione economica della regione, istituire parchi industriali comuni e zone economiche transfrontaliere, migliorare la connettività e le infrastrutture, sostenere le piccole e medie imprese e condurre iniziative reciproche operazioni finanziarie in valute nazionali. “Negli ultimi 10 anni, le relazioni Cina-Russia sono entrate in una nuova era, con la cooperazione bilaterale che ha raggiunto nuovi risultati e il coordinamento strategico che ha raggiunto nuovi livelli“, ha affermato l’ambasciatore cinese in Russia Zhang Hanhui: “Negli ultimi 10 anni, il partenariato strategico globale Cina-Russia di coordinamento per una nuova era ha resistito alla prova del volatile panorama internazionale ed è diventato sempre più maturo”.

