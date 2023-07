Russia, piano per inviare grano all’Africa ed escludere Ucraina/ “Proposta a Qatar e Turchia”

La Russia ha un piano per fornire grano all’Africa, tagliando fuori l’Ucraina. La proposta del Cremlino coinvolgerebbe Qatar e Turchia, ma nessuno dei due Paesi si sarebbe mostrato disponibile. Lo rivela Financial Times, spiegando che dopo il ritiro di Mosca questa settimana dall’accordo sostenuto dalle Nazioni Unite, ora il presidente russo Vladimir Putin vuole escludere Kiev dal mercato globale.

Il quotidiano britannico, citando tre persone che hanno familiarità con la questione, spiega che Putin avrebbe avanzato questa proposta in base a cui il Qatar pagherebbe Mosca per spedire il grano russo in Turchia, che poi distribuirebbe il raccolto ai Paesi bisognosi. Né il Qatar né la Turchia hanno accettato l’idea, che Mosca comunque non ha ancora portato a un livello formale. Di fatto garantirebbe a Mosca il blocco navale dei porti ucraini sul Mar Nero, che sono un’ancora di salvezza economica vitale per il Paese. Un’altra persona che ha familiarità con la questione ha detto che è improbabile che il Qatar appoggi tale proposta.

GRANO, IL PIANO DI PUTIN PER TAGLIARE FUORI UCRAINA

Non è la prima volta che la Russia ventila l’idea di fornire grano all’Africa, lo ha fatto l’anno scorso, dopo essersi tirata fuori dall’accordo sul Mar Nero, prima di rientrarci pochi giorni dopo. In base al nuovo piano, secondo una bozza di memorandum visionata dal Financial Times, la Russia avrebbe dovuto inviare fino a un milione di tonnellate di grano alla Turchia “su base preferenziale“. Il Qatar avrebbe pagato interamente il conto e il grano sarebbe stato fornito alla Turchia per essere poi spedito in Africa.

Un diplomatico ucraino coinvolto nelle trattative sul grano ha dichiarato di aver visto un “MOU (memorandum d’intesa, ndr) trilaterale tra Turchia, Russia e Qatar“, aggiungendo di aver “fatto qualche sforzo per fermarlo“. Altri coinvolti nella trattativa sul grano hanno detto di aspettarsi che la Russia spinga la sua proposta in occasione di un vertice con i leader africani a San Pietroburgo la prossima settimana e quando Putin visiterà la Turchia in agosto. “L’ultima volta che hanno ventilato questa idea, abbiamo avuto il forte sospetto che il grano sarebbe stato effettivamente rubato all’Ucraina“, ha detto un alto funzionario dell’Ue al Financial Times.











