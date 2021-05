RUSSIA, SPARATORIA IN UNA SCUOLA/ Kazan, “morti e ostaggi”: torna incubo Beslan

Sono momenti di grande apprensione in Russia, dove questa mattina si è verificata una sparatoria in una scuola di Kazan, importante città dell’area centrale del Paese. Come riferito dai servizi di emergenza locali citati dall’agenzia Ria Novosti, ci sarebbero undici morti e altre quattro persone sono ricoverate in ospedale. Un bilancio drammatico, per quanto ancora incerto, se è vero che altre fonti citate dall’agenzia Interfax hanno parlato di nove vittime, di cui 8 studenti e un insegnante. La polizia avrebbe fermato un adolescente di 17 anni, mentre all’interno dell’edificio scolastico sarebbe stata avvertita anche un’esplosione. Il ragazzo non avrebbe condotto quest’azione in solitaria: un secondo assalitore, infatti, si troverebbe ancora all’interno dell’edificio e sarebbe stato “isolato” al quarto piano della scuola di Kazan dove è in corso un’operazione delle forze di polizia.

RUSSIA, SPARATORIA IN UNA SCUOLA: INCUBO BESLAN

Il secondo assalitore all’interno della scuola di Kazan dove questa mattina ha avuto luogo la sparatoria potrebbe aver preso con sé diversi ostaggi. Lo ha detto alla TASS una fonte delle forze dell’ordine: “Secondo le informazioni preliminari, l’aggressore che si trova attualmente nell’edificio potrebbe tenere in ostaggio diverse persone“. Proprio in questi frangenti, gli agenti, stando a quanto riporta Interfax, stanno tentando di arrestarlo. Inutile dire che la situazione a Kazan abbia subito riportato alla mente dei russi, ma in realtà di tutto il mondo, la terribile strage di Beslan, il massacro avvenuto fra il 1° e il 3 settembre 2004 nella scuola Numero 1 di Beslan, nell’Ossezia del Nord, una repubblica autonoma nella regione del Caucaso nella federazione russa, dove un gruppo di 32 terroristi, fondamentalisti islamici e separatisti ceceni, occupò l’istituto scolastico prendendo in ostaggio 1200 persone. L’irruzione delle forze speciali russe, due giorni più tardi, diede inizio ad un massacro che portò ad un bilancio complessivo di 386 morti (compresi 31 sequestratori) e più di 700 feriti.

