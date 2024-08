Perché Alina Kabaeva, compagna di Vladimir Putin e madre dei suoi ultimi tre figli, amava viaggiare in Italia? La donna, prima dell’invasione della Russia in Ucraina era solita volare in Europa e in particolare in Italia: amava infatti Torino e Milano, tra le sue destinazioni preferite nel Vecchio Continente e nella nostra penisola. Da lì, spesso si spostava sulle Alpi italiane e francesi. A riportarlo sono gli “Fsb border leaks” ovvero dei dati di frontiera registrati dai servizi segreti russi, che hanno permesso di ricostruire movimenti della donna, ma anche di oligarchi e miliardari russi, andando così a comporre un quadro sempre più completo di quelli che sono gli stili di vita di Alina ma non soltanto.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Droni russi su Kiev, Kuleba a Ue: "Dateci missili per battere Mosca"

Come spiega La Stampa, dai dati si possono anche estrapolare le complicità dei russi, che hanno certamente fatto affidamento su qualcuno per far sì che i loro spostamenti rimanessero privati e segreti. La Russia era già illegale, per l’Europa, dal 2014, per via dell’annessione illegale della Crimea: dunque ben prima che invadesse l’Ucraina. Nonostante questo, però, in Europa spesso tutti chiudevano un occhio, assicurando dunque vacanze felici ad Alina Kabaeva e agli oligarchi: qualcosa però di impossibile dopo il febbraio 2022, con lo scoppio della guerra a Kiev.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie/ Zelensky propone piano di pace, Mosca: "Non ci fermeremo"

I viaggi di Alina Kabaeva in Italia: perché gli spostamenti?

Come spiega La Stampa, i viaggi di Alina Kabaeva in Italia spesso si svolgevano tra Milano e Torino. La compagna di Putin (o forse moglie, non è chiaro se siano o meno sposati) è stata “registrata” nei suoi spostamenti da “Agentstvo” tra il 2014 e il 2023. Il primo viaggio è avvenuto nel settembre 2012 a Lugano ed è di 12 giorni: qui nel 2015 è nato il primo dei suoi figli con Vladimir Putin, alla clinica Sant’Anna. Per le vacanze di Natale del 2016, la donna si è spostata dalla Russia a Torino e poi è ripartita da Lione, in Francia.

UCRAINA/ "Così il nuovo piano di pace di Kiev allarga la guerra con l'aiuto della Nato”

Tre invece i viaggi in Italia tra marzo e giugno 2016: Alina è partita da Sochi diretta a Milano, dove è stata un paio di giorni. Probabilmente viaggi legati allo shopping, come spiega La stampa. Nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina, stop ai voli in Europa e in Italia per Alina Kabaeva, probabilmente per evitare guai giudiziari. È molto probabile che la moglie di Putin usasse volare su Milano, Torino, Lione e Lugano perché vicine a una delle residenze di un grande amico di Putin, l’oligarca Gennady Timchenko.