Ryanair contro Booking.com: “Mostrava tariffe false”/Stop a prenotazione voli dal portale

Si inasprisce la disputa tra Ryanair e i portali di prenotazione viaggi online, e comparatori di prezzo tra i quali Booking.com, Kiwi e Kayak. La compagnia aerea low cost aveva recentemente accusato i vari siti di aver mostrato nei pacchetti viaggio da acquistare tariffe per i voli non corrispondenti alla realtà, cioè maggiorate con costi di intermediazione nascosti e sovraccarichi. In risposta a questa affermazione, le agenzie di viaggio hanno provveduto a rimuovere l’opzione di acquisto del biglietto aereo Ryanair dalle loro offerte.

Una lotta che è iniziata lo scorso dicembre e che ha già causato alla compagnia di trasporti la perdita di numerosi clienti e che è stata comunicata agli utenti web con una nota dalla direzione, pubblicata in fondo ad una pagina che mostrava le statistiche delle prenotazioni nella quale si dichiarava che: “La maggior parte delle agenzie di viaggio online ha deciso improvvisamente di rimuovere i nostri voli dalle offerte di acquisto“. Sono stati quindi invitati tutti gli interessati a controllare le esatte tariffe dei biglietti e prenotare direttamente dal sito ufficiale.

Ryanair esclusa dai portali di viaggio online, abbassa le tariffe dei voli

Ryanair dopo le accuse ai portali di prenotazione viaggi online ha deciso di abbassare le tariffe dei biglietti aerei per acquisire più clienti e cercare di arginare le perdite dovute alla cancellazione delle opzioni di acquisto nei siti di agenzie intermediarie. Tuttavia, secondo le statistiche della compagnia aerea, il danno causato da questa decisione sarà minimo. Inciderà infatti tra l’1 ed il 2% di tutti i biglietti venduti a partire da gennaio.

La disputa va avanti da circa un mese, cioè da quando alcuni siti come Booking.com, e Kayak che offrono agli utenti un pacchetto completo di volo e hotel erano state accusate di aver maggiorato i prezzi, includendo il costo dell’intermediazione, spesso anche elevato, ma senza informare i clienti della possibilità di trovare una tariffa più vantaggiosa prenotando direttamente dal sito Ryanair.com. Ora, dalla compagnia aerea low cost è emersa quindi anche la volontà di potenziare il servizio online ed offrire a tutti anche la ricerca dell’alloggio o pernottamento in albergo in aggiunta al semplice volo andata e ritorno.

