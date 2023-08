Voli illimitati a 2 euro: la truffa “Ryanair Italia” spopola su Facebook/ Come riconoscere gli annunci falsi

Una pagina fake si spaccia per Ryanair e promette voli illimitati a due euro

Voli illimitati a 2 euro? Troppo bello per essere vero, infatti non lo è. Come riporta il quotidiano la Repubblica, sui social in queste ore sta circolando un annuncio truffa. Il protagonista è il profilo fake “Ryanair Italia”, con poche decine di “like”, creato recentemente da qualche malintenzionato. Basterebbero questi elementi per annusare la truffa, che si consuma compilando un rapido questionario e con il pagamento di una fantomatica carta regalo. Sotto il post sono molteplici i commenti falsi, di finti acquirenti che avrebbero richiesto e ottenuto la speciale carta.

Un inganno creato con Photoshop e con commenti evidentemente creati ad hoc dai truffatori: “È incredibile che io abbia vinto. Inoltre, la carta è stata consegnata alla porta tramite corriere in modo assolutamente gratuito il giorno successivo”. “Buon pomeriggio, ho fatto domanda oggi e sono stato contattato dal manager e confermato le informazioni, siamo ancora in attesa”.

Ecco come riconoscere la truffa dei voli illimitati a due euro

“Ho chiamato la hotline Ryanair per chiarire se tale promozione esiste o è opera di truffatori. Il gestore della compagnia aerea ha confermato che si tratta di una promozione limitata riservata agli utenti di Facebook. Ora sto aspettando la mia carta”, scrive un altro utente. Si tratta anche in questo caso di bot, probabilmente, o comunque di commenti generati ad hoc, magari con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Insomma per capire che è tutto falso, basterebbe prendersi la briga di approfondire e fare qualche ricerca in rete. A cominciare dai profili ufficiali della nota compagnia, sui quali ovviamente non vengono promessi voli illimitati a due euro. Qualcuno, forse, è caduto nella truffa che su Facebook sembra spopolare, ma segnalare i post e la pagina in questione alla piattaforma di Zuckerberg può essere il primo passo per evitare che altri cadano in questa roboante promessa inventata da qualche malintenzionato.

