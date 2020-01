Sabina Ciuffini: “in Rai non mi volevano”/ “Mi fecero piangere, ma Mike Bongiorno…”

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Sabina Ciuffini, la storica valletta di Mike Bongiorno, svela i retroscena della sua carriera televisiva. Studentessa presso il liceo classico Giulio Cesare a Roma, dove studiavano Walter Veltroni, Serena Dandini, pochi giorni prima della maturità, Sabina Ciuffini conobbe Mike Bongiorno che gli cambiò la vita. «Entrò nella mia vita gli ultimi giorni prima della maturità. Gli serviva una valletta per una trasmissione di un paio di mesi. Eravamo cinque, scelsero la sorella di Ornella Muti, Claudia Rivelli, stupenda, la più sviluppata di tutte noi. Rifiutò perché aveva contratti pubblicitari e l’avrebbero pagata troppo poco. Ritornai in gioco io: 10 mila lire al mese per tre ore di lavoro alla settimana», racconta Sabina Ciuffini che, dopo la popolarità conquistata con Rischiatutto, conquistò la copertina di Playboy e il palco di Sanremo.

SABINA CIUFFINI: “MIKE BONGIORNO MI VOLLE A TUTTI I COSTI. IN RAI MI ALLUNGARONO LA GONNA PERCHE’…”

Grazie a Mike Bongiorno, Sabina Ciuffini vide la propria vita cambiare totalmente. All’inizio, però, non fu affatto facile, a partire dai vestiti della Rai che doveva indossare nonostante non fossero molto alla moda. «I vestiti della Rai erano orrendi. Un giorno venne mia mamma per salutare Turchetti, con il quale aveva lavorato 25 anni prima. Mi vide vestita da loro: “Oddio, sembri la principessa della Ciarda!”. Mi portò in Piazza di Spagna e mi comprò un vestitino marrone. Nessuno in Rai fece mai storie. Dissero solo che dovevo essere aggraziata. Tracciarono due segni per terra: “Non muoverti da lì, tieni un piede dietro l’altro”. Sì, sì, pensavo io, aggraziata, ma datemi i soldi che devo uscire con gli amici. Era un gioco, doveva durare pochi mesi e continuò per cinque anni. E dire che era partito male», racconta. Anche la sua avventura come valletta, inoltre, rischiò di finire prima del previsto: «Salvi non mi poteva vedere. Alla cena di fine anno mi disse: “Lei non mi piace, voglio sostituirla”. Da farmi piangere! Lì Mike s’impuntò: “Squadra che vince non si cambia”, si rifiutò di vedere altre ragazze. A partire da una certa puntata mi allungarono la gonna. Tra i concorrenti c’era un sagrestano e pare che il Papa ci guardasse», conclude.

