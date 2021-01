Sabina Ciuffini/ “La popolarità? Su un autobus fui aggredita e per anni…”

Sabina Ciuffini, nata casualmente in Argentina, si racconta ai microfoni di Serena Bortone nella prima puntata del nuovo anno di Oggi è un altro giorno. “Prima è nata mia sorella Virginia, poi io e, in attesa del maschio perchè papà voleva il maschio, siamo tornati a vivere in Italia”, racconta la Ciuffini che in Argentina è tornata una sola volta molti anni dopo. “Non rimpiango la decisione dei miei genitori di tornare in Italia che per me è il Paese più bello del mondo”, aggiunge. “Mio nonno mi ha trasmesso la passione per la scrittura. Ha scritto 110 commedie”, spiega Sabina Ciuffini che si emoziona di fronte alle immagini del suo lavoro accanto a Mike Bongiorno. “Il posto della valletta non lo voleva nessuno. Erano tutti in piazza, tutti a fare delle cose strane e quindi la televisione non la voleva fare nessuno perchè la ritenevano bassa”, spiega Sabina Ciuffini che Serena Bortone definisce “una diva per caso”. “Il problema della popolarità me lo sono posto alla quarta puntata quando sono stata deliziosamanete aggredita su un autobus. Scesi da quell’autobus e per sette anni mi resi conto che non potevo andare a fare la spesa”, aggiunge ancora.

SABINA CIUFFINI: “I CONSIGLI DI MIKE BONGIORNO SUI FIDANZATI”

Una popolarità improvvisa quella di Sabina Ciuffini che, ogni settimana, veniva seguita insieme a Mike Bongiorno da 25 milioni di persone. “Quando cominciai a lavorare in Rai avevo 19 anni, ero minorenne e mia madre che aveva lavorato qualche anno in Rai prima di avere il figlio maschio, firmò il consenso”, ricorda la Ciuffini che svela di essere sempre stata molto protetta durante la sua esperienza professionale. Sabina Ciuffini che, ancora oggi, ringrazia Mike Bongiorno, aggiunge:”Mi ha insegnato il senso del dovere, il rispetto dello studio. Mi proteggeva e mi dava consigli anche sui fidanzati. Mi diceva che doveva essere serio e che doveva essere sempre lo stesso per un certo numero di anni“, ricorda ancora la Ciuffini che è rimasta sempre molto legata a Mike Bongiorno.



