Serena Bortone: “Troverò un fidanzato nel 2021?/ A Oggi è un altro giorno…

Serena Bortone si lascia andare a racconti sulla propria vita privata durante l’ultima puntata del 2020 di Oggi è un altro giorno. La conduttrice del programma quotidiano di Raiuno, complice la presenza di Simon and the stars che ha fatto una previsione sull’oroscopo 2021, ha svelato di essere single. Nata l’8 settembre 1970 sotto il segno della vergine, Serena Bortone ha approfittato della presenza dell’astrologo per capire come sarà il suo anno dal punto di vista sentimentale. “Troverò un fidanzato?“, ha chiesto Serena Bortone. La risposta di Simon and the stars ha rassicurato la conduttrice che, nei prossimi mesi, potrebbe incontrare una persona speciale che potrebbe conquistare il suo cuore portando importanti novità nella sua sfera sentimentale. Sin dai primi giorni del 2021, infatti, le porte del cuore di Serena Bortone e dei nati sotto il segno della vergine, potrebbero aprirsi per vivere un nuovo amore.

SERENA BORTONE IN CERCA D’AMORE

Serena Bortone, nel 2021, potrebbe non solo trovare un fidanzato, ma anche convolare a giuste nozze. Secondo Simon and the stars, infatti, il 2021 inizierà con un incontro e potrebbe concludersi con un matrimonio. “Non esageriamo ora”, è stata l’ironica risposta della Bortone che, nel corso delle previsioni dell’astrologo, ha anche parlato degli amici. “Io ho tanti amici perchè riesco a risolvere tutti i problemi”, ha svelato la Bortone che sarebbe una donna pratica e con una grande capacità organizzativa come tutte le persone del segno della vergine. Il 2021, dunque, porterà nella vita della Bortone l’amore? La conduttrice lo spera.



