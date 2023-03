Sabotaggio gasdotto Nord Stream, navi russe avvistate in loco/ Putin respinge accuse

Pochi giorni prima del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, è stato notato un convoglio di sei navi militari russe vicino al luogo della rottura. Tre dei quattro condotti che trasportano gas naturale dalla Russia alla Germania lungo il fondo del Mar Baltico e sono stati bloccati da esplosioni vicino all’isola danese di Bornholm lo scorso 26 settembre. Mentre vari rapporti hanno ritenuto responsabili gli Stati Uniti o un gruppo “filo-ucraino”, altri hanno posto l’attenzione sulla Russia.

Come spiega il Times, ricercatori indipendenti di intelligence open-source hanno evidenziato delle manovre insolite di una nave pattuglia danese e di una nave da guerra svedese, che dovrebbero essere avvenute il 22 o 23 settembre. Secondo il portale T-Online, un Sito Web di notizie tedesco, le navi stavano seguendo una nave russa che si era staccata da un’esercitazione più ampia tre giorni prima.

Nord Stream, la Russia respinge le accuse

Nel rapporto di T-Online, viene sottolineato che vicino al gasdotto Nord Stream, una fregata e una corvetta erano accompagnate da due rimorchiatori di soccorso, una nave di sorveglianza di classe Alpinist e una nave di salvataggio sottomarina denominata SS-750, con una gru e un mini-sottomarino. Il mini-sottomarino AS-26 ha un veicolo di salvataggio in immersione profonda della classe Priz e può operare a profondità fino a 1.000 m, ma inferiori alla profondità di 80 m del Bornholm Deep, dove si sono verificate le esplosioni dell’oleodotto.

“Avrebbe assolutamente senso usare qualcosa come l’AS-26 per questo tipo di attacco”, ha spiegato a T-Online Johannes Riber, capitano della marina danese e analista militare. I dati di navigazione di pubblico dominio mostrano alcune delle navi citate nel rapporto dirette verso Bornholm da Kaliningrad, un’exclave russa militarizzata sulla costa meridionale del Mar Baltico.

I dati di tracciamento si interrompono verso le 14:00 del 21 settembre. La Russia ha sostenuto di non avere interesse ad attaccare le proprie infrastrutture e Putin si è detto “completamente d’accordo” con il giornalista russo che ha affermato che l’attacco è opera della CIA.

