Sabrina e Nicola/ Lei nella stanza dei single… (Temptation Island)

SABRINA MARTINENGO E NICOLA TEDDE: COSA SUCCEDERÀ ALLA COPPIA?

E alla fine sembra proprio che Sabrina Martinengo e Nicola Tedde nella seconda puntata di Temptation Island 2019 avranno il loro bel da fare soprattutto per via del comportamento di lei e delle reazioni di lui. Ma cosa succederà alla coppia? Già nella prima puntata il loro equilibrio è venuto meno soprattutto quando Sabrina ha iniziato a lasciarsi andare nella conoscenza dei single e, in particolare, di Giulio Raselli. Un video anticipazioni della seconda puntata del reality sui sentimenti mostra la bella Sabrina pronta ad entrare nelle case destinate ai single. Non si capisce bene dal video quale sia la meta precisa della bella fidanzata di Nicola ma in molti sono pronti a scommettere che sia proprio Giulio Raselli il destinatario di quella visita durante la serata. Cosa è successo all’interno e quando tempo Sabrina ha passato negli appartamenti dei ragazzi lo scopriremo solo con la messa in onda della puntata di questa sera, ma il video anticipazioni che potete vedere cliccando qui mostra la reazione di Nicola che appare sconvolto da quello che ha visto.

SABRINA MARTINENGO PAZZA DI GIULIO?

Durante la prima puntata di Temptation Island 2019 abbiamo conosciuto la storia di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due sono divisi da dodici anni di differenza e mentre lui spera di essere la sua storia definitiva, lei, dopo due matrimoni falliti, sembra ancora in crisi e la dimostrazione è nei video che sono stati mostrati al bel fidanzato. Sabrina è convinta che lui debba venire fuori, il coraggio di affrontare le minime cose e di mostrarsi e mettersi in gioco mettendo da parte la paura che ha. Se il primo video lo ha trovato concorde, il secondo è stato molto più complicato visto che in quel caso ha visto Sabrina alle prese con Giulio Raselli che lei etichetta già “una persona complicata” che la stimola. I due si sono visti e sono usciti insieme e questo ha messo in crisi Nicola che la trova ridicola nei suoi slanci riguardo all’ex corteggiatore. Clicca qui per vedere il video del momento.

LA REAZIONE DI NICOLA TEDDE

Sabrina Martinengo conosce Giulio Raselli e tutto cambia nel programma. La fidanzata ha rivelato di aver mentito riguardo alle ragioni che l’hanno portata a Temptation Island 2019 e di avere bene in mento quello che deve essere tra di loro. Dopo i primi momenti lei si è detta già certa che se in un primo momento non aveva dubbi nel dire che è pronta ad uscire con il suo fidanzato, subito dopo ha cambiato idea: “Sono a disagio, un disagio positivo per via di quello che provo. Adesso non mi va di dirlo…mi preoccupo della reazione di Nicola e questo mi blocca un po’. Sto facendo fatica a dire certe cose ma non sto facendo fatica a dimostrarmi perché questo è palese, posso tranquillamente stare senza di lui, nel senso… ci sto bene, è un sentimento vero ma non ho bisogno di nessuno, voglio una persona superiore a me“.



