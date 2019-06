Sabrina Martinengo e Nicola Tedde/ Per loro l’amore non ha età (Temptation Island)

Chi sono Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, coppia a Temptation Island 2019

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie concorrenti di Temptation Island 2019, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia da lunedì 24 giugno in prima serata su Canale 5. La coppia è pronta a mettersi alla prova vivendo l’esperienza di Temptation che li vedrà separati nei rispettivi villaggi a contatto con tentatori e tentatrici pronti a far capitolare il loro rapporto. Su Sabrina e Nicola ci sono davvero pochissime informazioni; possiamo dirvi che sono alla prima esperienza televisiva e che per loro vale la regola “l’amore non ha età”.

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde: “Ecco perché siamo venuti a Tempation Island”

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde abitano a Saluzzo, in provincia di Cuneo. Sabrina di professione è un’attrice e regista e ha quattro figli: tre femmine e un maschio, tutti nati da una precedente relazione. Non è ancora chiaro di cosa si occupa Nicola, ma possiamo dirvi che tra di loro c’è una differenza di età di ben venti anni. Nicola, infatti, è più piccolo di 20 anni di Sabrina, ma questa differenza di età non è mai stata un problema per la coppia che ha deciso di partecipare a Temptation Island 2019 per motivi differenti. Durante la presentazione ai microfoni di Witty Tv Sabrina ha spiegato il reale motivo che l’ha spinta ad accettare di partecipare al programma estivo di Canale 5: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai avrei pensato, un giorno, di stare con uno più giovane. Andando a Temptation Island vorrei capire se continuare ad investire il mio futuro in questa relazione”.

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde: 20 anni di differenza e…

La differenza di età se per Sabrina Martinengo potrebbe essere diventata un problema, non lo è mai stata per Nicola Tedde che durante il video di presentazione ha detto: “A me sono sempre piaciute le donne con qualche anno in più”. In molti pensano che possa essere proprio la coppia formata da Sabrina e Nicola ad aver chiesto il falò di confronto durante la prima puntata di Temptation Island, ma per scoprirlo non resta altro da fare che seguire la prima puntata in onda lunedì 24 giugno su Canale 5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA