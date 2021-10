Sabrina Salerno, il successo degli Anni 80/ In competizione a Ballando con le Stelle

Sabrina Salerno ha fatto sognare (e continua a farlo) intere generazioni che, guardandola mentre ballava e cantava i suoi pezzi di musica Anni ’80, sono cresciute a suon di note e di colpi d’anca da brivido! Sabrina è una delle cantanti che hanno raggiunto l’apice del successo negli Anni ’80 grazie certamente a una voce cristallina, a una grinta invidiabile e soprattutto a un fisico morbido e scultoreo allo stesso tempo.

Sabrina Salerno è tra le ospiti del programma di Amadeus all’Arena di Verona, ma sarà anche concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci. Poche settimane fa è stata intervistata proprio a proposito della sua partecipazione al programma di Rai 1 e Sabrina ha dichiarato di essere impaziente di conoscere chi sarà il maestro che l’accompagnerà in questa avventura (Samuel Peron). “Tornare a ballare per me è qualcosa di straordinario”, ha dichiarato la cantante al suo pubblico.

Una vita tra social e fotografie

Sabrina Salerno è da sempre una donna molto provocante e sensuale, capace di attrarre l’attenzione e l’interesse degli uomini. Negli ultimi anni è diventata molto attiva sui suoi profili social dove è seguita da moltissimi followers. L’artista è molto impegnata a postare fotografie che la ritraggono in versione sexy e, solitamente, i suoi post fanno il pieno di like in pochi minuti.

Proprio relativamente alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno ha lanciato una frecciatina a un’altra concorrente, Bianca Gascoigne. Nonostante la Salerno non l’abbia nominata apertamente, tutti hanno capito che i commenti fossero indirizzati proprio a lei. Mentre la Salerno stava camminando sul Lungotevere ha incrociato un’altra concorrente della trasmissione impegnata a correre e a fare stories per il profilo Instagram. Sabrina ha quindi commentato: “Ho incontrato una del cast di Ballando. Una che correva come una forsennata. Non voglio dire il nome. Non mi neanche visto… correva e faceva stories. Quella lì ci darà filo da torcere”. Sabrina si sta già allenando con impegno per arrivare al massimo della forma all’appuntamento TV.

Sabrina Salerno: la carriera di una Sexy girl

Sabina Salerno ha debuttato giovanissima in alcune trasmissioni televisive al fianco del grandissimo Johnny Dorelli. Nel 1984, grazie al singolo “Sexy girl” ottiene il suo primo grande successo discografico che varcherà i confini nazionali. Tra le molte hit che seguono, c’è “Boys boys boys” il disco della sua consacrazione. Da quel momento la sua carriera non conosce arresti e cresce in continuazione. Importantissima è la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo. Presentano al pubblico il brano intitolato “Siamo donne”, un vero e proprio inno alla femminilità e all’intelligenza superiore dell’universo femminile. Nel 2020 torna al Festival come conduttrice insieme ad Amedeus vestendo i panni di una donna raffinata, grintosa e sempre bellissima.

