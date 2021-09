Sabrina Ferilli/ 10 anni d’amore con il marito Flavio Cattaneo, ma niente social di coppia

Sabrina Ferilli oggi, sabato 19 settembre, torna a guidare la giuria popolare di Tu sì que vales 2021. Dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione, l’attrice è stata confermata in giuria. Per Sabrina Ferilli si tratta di un nuovo impegno professionale che le permette, tuttavia, di trascorrere del tempo con l’amica Maria De Filippi. I siparietti tra l’attrice e la conduttrice legate da un affetto vero e sincero hanno ormai conquistato il pubblico del talent show del sabato sera di canale 5.

Loretta e Daniela, le sorelle Goggi/ "Mi ha aiutato dopo la morte di Gianni Brezza"

Sempre bellissima e in splendida forma, Sabrina Ferilli è pronta per guidare i giudici popolari lasciandosi anche andare a riflessioni e battute varie. Nel corso della scorsa edizione, infatti, l’attrice ha regalato al pubblico discorsi importanti, ma anche tutta la sua ironia e simpatia. Questa sera farà sicuramente la stessa cosa e a guardarla da casa ci sarà l’uomo che ha scelto come compagno di vita, Flavio Cattaneo.

Agente 007 Licenza di uccidere/ Streaming del film su Rete 4 che segna la sua nascita

Sabrina Ferilli, l’amore discreto con Flavio Cattaneo

Sempre sorridente e con un’energia coinvolgente, Sabrina Ferilli è amatissima dai fans anche per la discrezione con cui vive la propria vita privata. Da anni, l’attrice vive una bellissima storia d’amore con Flavio Cattaneo che, entrambi, sin dal primo giorno, hanno protetto da ogni tipo di gossip. Innamorati e riservati nella vita privata, la Ferilli e Cattaneo preferiscono tenersi lontani anche dai social.

L’attrice, infatti, nonostante abbia recentemente aperto una pagina Instagram, non ha mai pubblicato foto in cui è con la sua dolce metà. Scorrendo tra le varie immagini della galleria, spuntano foto della Ferilli in compagnia del cane di famiglia, degli amici o dei suoi lavori. Un modo per proteggere la propria vita privata che i suoi fans apprezzano.

Ferdinand/ Streaming del film su Italia 1 tra ironia e argomenti seri

© RIPRODUZIONE RISERVATA