Sabrina Ferilli/ Maria De Filippi: “lei è vera. Mi diverte davvero tanto”

Sabrina Ferilli tra i protagonisti di Techetechetè, il programma cult di Raiuno. L’attrice romana è pronta a tornare in tv nella nuovissima edizione di Tu si Que Vales, il talent show di successo dove ricopre il ruolo di giudice popolare e dove ad attenderla c’è la sua grande amica Maria De Filippi. Un rapporto davvero speciale quello che c’è tra la bellissima attrice romana e la conduttrice di Canale 5 che in diverse occasioni hanno parlato proprio della loro amicizia e di quanto siano legate.

“Lei è vera, più vera non si può… Mi diverte davvero tanto… Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare solo dopo aver finito di girare il film di Pieraccioni…” – ha raccontato la De Filippi dalle pagine del settimanale Oggi parlando delle sue vacanze in compagnia della sua grande amica Sabrina impegnata sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni.

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi amiche per le pelle. Proprio così, la conduttrice di Canale 5 e la popolare attrice romana da diversi anni sono grandissime amiche e non nascondono affatto il loro rapporto speciale. La Ferilli in una recente intervista parlando proprio di Maria De Filippi ha rivelato: “è un diavolo di amica, ma lei veramente studia come mettermi in difficoltà”.

In diverse occasioni le due hanno dimostrato una grandissima sintonia e complicità con la Ferilli vittima di diversi scherzi organizzati Dallas ua grande amica. Del resto l’attrice romana è consapevole che Maria De Filippi è a conoscenza di cosa le dia fastidio e quindi tutto quello che le organizza è superabile. “Lei mi conosce, sa quello che può farmi, se non fosse così io le vieterei quasi tutto” – ha precisato la Ferilli che dopo quest’estate è prontissima per una nuova importante stagione sia televisiva che cinematografica.

