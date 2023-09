“Sabrina Ferilli è il mio sogno erotico”/ Concorrente choc a Tu sì que vales 2023: “Mi aspetta sul letto e…”

Tu sì que vales 2023 si fa piccante con un concorrente: “Sabrina Ferilli è il mio sogno erotico”

Arrivano i primi momenti esilaranti e piccanti nella nuova edizione di Tu sì que vales quando sul palco arriva Simone Cassano. Ha 46 anni e tiene subito a precisare che: “Sono qui per divertirmi, per dimostrare che l’età è un numero e che la vita è una sola“. La presentazione però continua con un annuncio: “Sabrina Ferilli è il mio sogno erotico”.

Questo basta a Maria De Filippi per stuzzicare la sua amica. La giurata infatti incalza il concorrente, chiedendogli in che modo sogna Sabrina Ferilli. È a questo punto che ha inizio un racconto piccante: “Io me la sogno col babydoll leopardato, con la scollatura, tacco sedici e che mi aspetto sul letto rosso con tutte le candele intorno come una pantera.” rivela il concorrente. Maria De Filippi però incalza ulteriormente, chiedendo di mimargli la posa in cui Sabrina lo attende nei suoi sogni; in un attimo il concorrente è a terra in posa ‘sensuale’, poi Maria convince Sabrina Ferilli ad imitarlo e inevitabilmente va in onda una scena esilarante. Inutile dire che il concorrente ha poi conquistato un posto nella scuderia di Gerry Scotti

