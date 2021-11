Sabrina Ferilli e la mamma Ida ‘in gara’ a Tu si que vales/ Arriva Orchestra Casedei!

La nuova puntata di Tu si que vales regala al pubblico di Canale 5 un momento molto divertente dedicato al ballo liscio. Arriva infatti sul palco un ospite, Mirko Casadei con la sua orchestra ed alcuni ballerini. Il cantante è il figlio di Raoul Casadei re del liscio, e propone il brano Ciao Mare, uno dei suoi successi di Raoul Casadei. Maria De Filippi sa che nel pubblico c’è Ida Ferilli, la mamma di Sabrina Ferilli, una grande amante del ballo liscio. La chiama allora al centro dello studio non solo per stare al fianco di sua figlia ma soprattutto per dilettarsi con lei in un ballo. Ma la celebre conduttrice fa di più: dà il via ad una vera e propria gara di ballo, che vede alla fine trionfare proprio la signora Ida. Madre e figlia si divertono particolarmente così come la De Filippi a guardarle. Maria sul finale fa notare la bravura della signora anche nella mazurca: “Ha fatto il controtempo con i piedi, tu invece sembravi una gallina!”, dichiara la De Filippi, stuzzicando come sempre l’amica Sabrina.

Tu si que vales 2021/ Diretta: Tecla sul palco con Alfa e l'aneddoto sul cognome

LEGGI ANCHE:

Sabrina Ferilli gavettone a Maria De Filippi: "Queen bagnata"/ Gag a Tu si que valesSabrina Ferilli spaventata a Tu si que vales "Lo uccido"/ Maria: "Ti arresteranno"

© RIPRODUZIONE RISERVATA