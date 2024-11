Tu si que vales 2024, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli saltano per aria dopo il numero

La finale di Tu si que vales 2024 regala gag e momenti iconici, con Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli vittime insieme agli altri giudici delle presenze spaventose che si sono aggirate alle spalle dei volti di Canale Cinque.

Il numero spaventoso fa saltare in aria i giudici di Tu si que vales, alle spalle di Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Gerry Scotti spuntano delle presenze misteriose che scatenano il panico in studio nella finale. Rudy Zerbi si infuria e rischia di farsi male, mentre Sabrina Ferilli sceglie l’arma dell’ironia e spiega perché a lei è stato assegnato un microfono gelato invece del classico: “Rischiamo di andare tutti in carcere domani e che Pier Silvio ti fa un cu*o così, ragazzi io l’ho detto…” ha tuonato l’attrice romana rivolgendosi a Maria De Filippi.

Tu si que vales 2024, Gerry Scotti spiazzato da Vincenzo Angarano/ "Guardo De Martino e le fiction Rai"

Tu si que vales 2024 finale, social in delirio per Sabrina Ferilli: “Il bello della diretta”

Gag, qualche parolaccia e tanto divertimento, la finale di Tu si que vales 2024 si gioca anche sui social, dove i telespettatori si sono divertiti a commentare i vari avvenimenti della puntata, dalle performance dei concorrenti alle gag con protagonisti i giudici.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli in calo a Ballando con le stelle/ Lucarelli: "Lei troppo protagonista!"

“Questo programma in diretta è molto più bello, senza tagli e censure e Sabrina è regina” si legge tra i pensieri circolati su X dopo i vari siparietti che hanno fatto finire la trasmissione tra le tendenze della serata.