Sabrina Ferilli, foto in bikini scatena gli haters/ “Per cortesia! A una certa età..”

Sabrina Ferilli, la fortunata serie “L’amore strappato”

Sabrina Ferilli è stata una delle grandi protagoniste del Maurizio Costanzo Show di quest’anno, in replica su Rete4 questa sera, domenica 21 luglio 2019. L’invito all’attrice è stato d’obbligo visto il suo ruolo di protagonista nella fiction “L’amore strappato”, dove con la sua veracità di artista romana interpreta la parte di una madre di famiglia a cui viene tolta la figlia dal Tribunale dei Minori, a causa di alcune false accuse dirette al marito. La Ferilli è intervenuta in studio al fianco di Ricky Tognazzi, co-regista al fianco della moglie Simona Izzo per lo show di successo trasmesso la scorsa primavera su Canale 5. Al centro della trama il dramma di un padre che verrà accusato di violenze su minori e che verrà scagionato dopo tante fatiche in Appello. Questo però non impedirà alla ruota spesso macchinosa della Giustizia di accanirsi ancora sulla sua famiglia, a causa della decisione del Tribunale dei Minori di avviare comunque le pratiche d’adozione della figlia. Uno dei momenti più difficili per la Ferilli è stato “interpretare ruoli che sono realmente esistiti e contemporanei”, ha aggiunto specificando che il suo compito si è limitato a mettere in scena il copione ricevuto. “Non volevo che ci fossero false aspettative o illusioni”, ha detto inoltre parlando dei veri genitori di Angela Lucanto, la ragazzina che per prima ha condiviso la sua storia grazie al libro Rapita dalla giustizia – Come ho ritrovato la mia famiglia, edizione BUR. Clicca qui per rivedere il video di Sabrina Ferilli al Maurizio Costanzo Show.

Sabrina Ferilli, nel mirino degli haters per via di alcuni suoi scatti in bikini

L’estate procede fra polemiche e tanto sole per Sabrina Ferilli, finita nel mirino degli haters per via di alcuni suoi scatti in bikini (qui le foto pubblicate da Oggi). L’attrice romana ha fatto centro grazie alla sensualità che da sempre la contraddistingue, ma che non le ha permesso di schivare la pioggia di critiche che l’ha colpita nelle ultime settimane. Impegnata in Sardegna per le vacanze, la Ferilli infatti è stata paparazzata in topless e i fan si sono subito lanciati in tanti complimenti per il suo fisico ancora invidiabile. I contestatori di turno però hanno puntato il dito contro l’attrice, sottolineando la presenza di cellulite in alcuni punti del suo corpo “Quante esagerazioni! Fisico mozzafiato non ne vedo, anzi direi abbastanza rilassato!”, oppure “Per cortesia! A una certa età piantatela lì! Dignità” ricorda Movieplayer. Il mese di luglio però è stato importante per Sabrina anche per altri versi. Alcuni giorni fa infatti ha incontrato le donne del Rione Sanità di Napoli, un evento promosso dalla Fondazione di Comunità San Gennaro che l’ha scelta come ospite d’onore per valorizzare le donne del quartiere, il nucleo di valori importanti come amore e attenzione per la cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA