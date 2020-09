Sabrina Ferilli hot a Tu si que vales: “Ho visto un pene dondolare”/ Belen: “Sposami”

Si alza la temperatura a Tu sì que vales nella puntata del 26 settembre quando sul palco arrivano due chef francesi, i Naked Lunch, che si esibiscono in un numero divertente e molto particolare. I due sono totalmente nudi e coperti nelle parti intime sono da una padella. Il numero verte proprio sul muovere questa padella in modo da non mostrare le nudità, eppure un movimento sbagliato ed ecco l’incidente hot. L’esibizione finisce e il duo sta quasi per lasciare il palco quando è Sabrina Ferilli che fa capire di aver visto qualcosa di troppo. Maria De Filippi nega: “Avranno sicuramente una protezione”, ma la Ferilli replica: “No no, io ho visto il pene dondolare!”

Momento hot a Tu si que vales: Belen e Sabrina Ferilli show!

Nello studio di Tu sì que vales si accende allora una vera e propria discussione. Belen Rodriguez interviene e dichiara: “Non è possibile, hanno un calzino!” Le battute si sprecano: “Ma era un fantasmino o un calzettone?” scherza Zerbi, e la Ferilli dice la sua “Sicuramente un calzettone allora!” A questo punto, Rudy è così curioso da decidere di voler controllare di persona dietro le quinte se ci sia o meno un calzino a protezione delle parti intime. “Non c’è, confermo!” “Te l’avevo detto io!” dice la Ferilli a Maria De Filippi ed è Belen a chiudere il cerchio: “Non c’è il calzino? Allora sposami!” Per lei e per Sabrina il concorrente “Vale, anzi, valissimo!”



