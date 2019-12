Sabrina Ferilli, siparietto hot con spogliarellista/ “Posso portarmelo a casa?”

Siparietto hot per Sabrina Ferilli con uno spogliarellista di Tu Si Que Vales 2019. In realtà si tratta di un “regalo” da parte di Maria De Filippi: “Io qualche giorno fa ho fatto gli anni”, spiega. “Devo ammettere che tutti mi hanno fatto gli auguri di compleanno mentre Sabrina Ferilli mi ha mandato un messaggio audio..”. L’attrice romana appare molto preoccupata e mette le mani avanti: “Sono cose private, anche perchè io con Maria, mi spingo un po’ oltre”. In sostanza da questo scambio di messaggi si evince che è stata Sabrina Ferilli a chiedere un regalo a Maria De Filippi. Detto, fatto: la conduttrice di C’è Posta per Te ha deciso di fare un regalo alla sua amica Ferilli per questa finale di Tu Si Que Vales. Un regalo speciale e personalizzato. In studio entra uno spogliarellista dal fisico scolpito che fa girar la testa all’attrice capitolina. “Ma posso portarmelo a casa?”, scherza Sabrina Ferilli. Alla gag con lo spogliarellista si aggiunge anche Gerry Scotti: “Sarà felice pure Rudy Zerbi di questo spettacolo”.

