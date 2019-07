Sabrina Ghio è anoressica?/ Sul web: “Sei troppo magra, attenta!”

L’ex ballerina di Amici Sabrina Ghio è entrata in un vortice di polemiche, accusata di essere diventata anoressica. Una foto pubblicata sui social network ha di fatto alzato un vero e proprio polverone con la ragazza che per alcuni è troppo magra e la situazione è da considerarsi preoccupante. Pronta a tornare in televisione la ragazza ha subito un vero e proprio attacco mediatico che l’ha toccata davvero molto. Di recente Sabrina aveva infatti svelato di vivere un momento di grande felicità grazie al compagno e a impegni professionali che avevano dato una sterzata alla sua carriera e soprattutto alla sua immagine. I social però offrono sempre la possibilità di replicare e Sabrina ha già avuto modo di dire la sua: “Non capisco perché invece di guardare il sorriso e la felicità di una nuova esperienza non fanno altro che attaccare e criticare, puntando il dito e dicendo cavolate sulla mia magrezza“.

Sabrina Ghio è anoressica? Il nuovo programma

Dalle accuse di anoressia alla televisione il passo è breve per Sabrina Ghio che è davvero molto concentrata nella sua nuova avventura professionale. Non tra molto tempo sarà infatti tra i personaggi che animeranno il programma Tienda in onda su Real Time. Nonostante questo rimane piuttosto difficile vivere con tranquillità le accuse della gente, che invece di cercare di evidenziare un eventuale problema con affetto hanno iniziato a puntare il dito, tacciandola di essere di cattivo esempio. A prendere la sua parte c’è il giornalista Gabriele Parpiglia che su Instagram ha risposto ai commenti del pubblico, in particolare di una ragazza: “Sta da Dio, stai serena”. Come sempre Gabriele dimostra grande intelligenza e anche bravura nel gestire le emozioni.

