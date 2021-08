Sabrina Impacciatore/ Il dramma della morte del fidanzato e le violenze dell’ex

Sabrina Impacciatore è un’imitatrice e attrice molto simpatica, ma anche compagna di vita e mamma. È nata il 29 marzo del 1968 a Roma ed è segno zodiacale Ariete. Tanti i traguardi raggiunti durante la sua carriera. Ha seguito dei corsi di recitazione a New York e la prima volta che è apparsa in televisione è a Domenica in, successivamente anche in altri programmi noti, come Non è la Rai e Macao, ma anche in una sitcom su Rai due, chiamata Disokkupati.

Dal 2000 la Impacciatore inizia a recitare in molti film, come L’ultimo bacio, E se domani, Amiche da morire, Baciami ancora, Sei mai stata sulla luna e altri. Ha dunque fatto esperienza quindici anni fa anche come conduttrice nella trasmissione La valigia dei sogni, su La7. Ha presentato recentemente il Dopofestival di Sanremo. Qualche anno fa ha recitato nella serie Immaturi nel ruolo di Serena Serafini.

Se queste sono alcune delle tappe che Sabrina Impacciatore ha tagliato nel corso della sua prolifica carriera, quando ci spostiamo sul versante della vita personale la situazione cambia. L’attrice è piuttosto riservata da questo punto di vista, tuttavia sappiamo che non si è mai sposata e che a vent’anni ha sofferto tanto per la morte del suo fidanzato, causata da un incidente stradale. Negli anni successivi ha avuto altre storie d’amore che ha però preferito tenere lontano dal gossip.

In un’intervista a Vanity Fair, Sabrina raccontò inoltre di aver subito delle violenze da un ex compagno: “Molti anni fa ho avuto una relazione che in alcune manifestazioni si è rivelata piuttosto estrema”, ammise, aggiungendo che “Sembra una manifestazione di amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa.” Quella relazione “è continuata. Adesso si è conclusa da tempo, ma mi ha insegnato molte cose”, spiegò poi la Impacciatore.

