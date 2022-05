Sabrina Laganà, moglie di Marco Morandi/ Un matrimonio tra i vip e poi…

Sabrina Laganà e Marco Morandi, una storia d’amore di vecchia data

Sabrina Laganà è la moglie di Marco Morandi, cantante e figlio del celebre Gianni Morandi. I due si sono innamorati parecchi anni fa e nel 2012 hanno deciso di compiere il grande passo, sposandosi in presenza di tantissimi vip. Al loro matrimonio, infatti, erano presenti – tra i tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo – il conduttore Paolo Bonolis e la cantante Rita Pavone.

Ma chi è e di cosa si occupa la moglie di Marco Morandi? Sbirciando sul web apprendiamo che Sabrina Laganà è una professionista attiva nel settore della comunicazione. Lavora come ufficio stampa di moltissimi personaggi famosi e sui social media è piuttosto vivace, seguita da diverse migliaia di follower.

Sabrina Laganà e il rapporto con la famiglia di Marco: “Gianni capitano coraggioso”

La donna è molto legata alla famiglia di Marco Morandi, soprattuto ai genitori e ai fratelli di lui Marianna Morandi e al più giovane Pietro. Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che è molto amica della conduttrice televisiva Paola Perego e di Lucio Presta. Si tratta di due persone che Sabrina frequenta molto volentieri anche al di fuori del contesto lavorativo.

Sabrina e Marco, naturalmente, sono molto legati ai tre figli, coi quali nel 2016 hanno condiviso un bellissimo viaggio in Kenya. Per quanto riguarda il suocero Gianni Morandi, Sabrina in una intervista lo aveva simpaticamente definito “capitano coraggioso”, riferendosi ad un tour che l’artista bolognese aveva condiviso con Claudio Baglioni.

