Sabrina Marinangeli e Leonardo De Amicis stanno ancora insieme?/ Silenzio sui social

Sabrina Marinangeli e il direttore d’orchestra Leonardo de Amicis stanno ancora insieme? L’ex ‘ragazzina’ del programma cult degli anni ’90 Non è la Rai e il maestro stanno insieme da più di sei anni, ma ultimamente sui social scarseggiano foto della coppia. Sul profilo Instagram di Sabrina, l’ultima foto con de Amicis risale a più di un anno fa. Stanno ancora insieme o si sono lasciati? Nessuna conferma o smentita da parte della coppia, che potrebbe anche solo aver alzato il livello di privacy sulla propria vita privata.

Cantante e corista per importanti trasmissioni tv, adesso creatrice del brand “La Nina”, Sabrina Marinangeli fa parte del mondo dello spettacolo da più di 30 anni: “Ho esordito al Sistina con il grande Gino Bramieri nel 1986 quando ero appena quattordicenne”, ha ricordato a GP Magazine. Sabrina ha lavorato con Pippo Baudo, Corrado, Carlo Conti e Paolo Bonolis. “E poi è arrivata ‘Non è la Rai’, dove ero una cantante solista. Cantavo proprio io con la mia voce, a differenza di altre”: ha fatto parte delle prime due edizionidel celebre programma di Gianni Boncompagni.

Sabrina Marinangeli: la carriera in tv

Come cantante e corista, Sabrina Marinangeli ha lavorato a “Buona Domenica” con Fiorello, al “Maurizio Costanzo Show” e a “Ora o mai più” di Amadeus. Nel 2007 ha anche partecipato al reality “Uno, due, tre, stalla” condotto da Barbara D’Urso. Intervistata da L’Acquila Blog, qualche tempo fa, Sabrina ha raccontato come è iniziata la su relazione con il maestro Leonardo de Amicis: “Lui ha visto una mia foto e mi ha cercato. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato a frequentarci”. I due hanno lavorato insieme in diverse occasioni: “All’inizio ero titubante perché volevo evitare voci di corridoio. Bisogna tutelarsi poiché questo è un mondo difficile in cui si creano chiacchiere anche dietro al nulla”, ha ammesso la cantante a GP Magazine.

