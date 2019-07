Sabrina Martinengo e Nicola Tedde/ Lui: “Una schifosa!” (Temptation Island)

Sabrina Martinengo e a Nicola Tedde sono arrivati a Temptation Island 2019 per i dubbi di lei ma, alla fine, sembra proprio che la nuova puntata in onda questa sera possa essere letale per loro e non per colpa del fidanzato ma per il comportamento della bella dama. Lei non era certa di poter andare avanti con Nicola per via dell’enorme differenza di età e così avrebbe voluto metterlo alla prova portandolo nel reality ma non pensava che la bellezza e i modi di fare maturi e decisi di Giulio Raselli l’avrebbero travolta. Il promo di Temptation Island annuncia che questa sera saranno due i falò di confronto e questo significa che una delle due coppie allo scontro potrebbero essere proprio loro visto che Nicola Tedde annuncia che prenderà in mano la sua vita da adesso in poi mentre lei si lascia andare ad una frase chiara e precisa rivolta proprio a Giulio Raselli: “Ti voglio”. Cosa succederà adesso? Clicca qui per vedere il promo della nuova puntata.

TEMPTATION ISLAND: SABRINA MARTINENGO PAZZA DI GIULIO RASELLI

Chi ha seguito le prime tre puntate di Temptation Island 2019 sa bene che Sabrina Martinengo ha perso la testa per Giulio Raselli e questo non la fa vivere in pace. Lei era convinta di volersi rapportare con qualcuno un po’ più maturo del suo Nicola ma, alla fine, si è lasciata irretire dalla non scelta di Giulia Cavaglià che, dobbiamo dire, sta facendo un ottimo lavoro. Il pubblico a casa è convinto che Giulio non sia interessato a lei e sottolinea le volte in cui Sabrina si avvicina toccandolo o accarezzandolo e lui non batte ciglio. Sicuramente l’interesse non è reciproco ma questo non l’ha fermata nei giorni scorsi, visto che si è addirittura avventurata nelle stanze dei single senza telecamere, e non lo farà stasera tanto che si spingerà oltre ammettendo di “volere” Giulio per sè. Sabrina non ha dubbi: Giulio è un uomo, a differenza di Nicola che è apparso sempre molto insicuro e che, per via del suo fisico, fa percepire subito la sua “tenera età” in confronto a lei.

NICOLA PRONTO A CHIUDERE CON SABRINA?

Le dichiarazioni di Sabrina hanno lasciato Nicola senza parole soprattutto quando la dama ha ammesso di voler eliminare Giulio Raselli. Lei ha raccontato alle sue amiche fidanzate che ha un’attrazione mentale per Giulio tanto da volerlo eliminare proprio perché dubbiosa sul suo attaccamento a lui. Solo vederlo in mezzo alla gente potrebbe aiutarla ma, intanto, mentre lei medita di volerlo eliminare, il fidanzato viene chiamato nel Pinnettu proprio per vedere queste immagini. Nicola è convinto che lei ha un interesse per lui: “Lei ad oggi non ha le idee chiare su di noi e se le paranoie vengono a galla, se si sente a disagio dopo tutto questo tempo, vuol dire che c’è qualcosa che non va e che forse non si potrà risolvere”. Il Tedde sembra in balia dei dubbi ma dopo l’ennesimo video questa sera deciderà di andare avanti con la sua vita, ma come? Clicca qui per vedere il video del momento.



