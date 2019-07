Sabrina e Nicola/ Uscita con i single tra baci e… (Temptation Island)

Come finirà tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde in queste ultime due puntate di Temptation Island 2019? La coppia sta per andare incontro all’ultimo falò di questa edizione e tutto lascia pensare che la loro situazione si chiuderà con un niente di fatto. Lei è arrivata nel programma per capire se Nicola è l’uomo giusto per lei ma si è trovata impelagata in una situazione “strana” con Giulio Raselli, un altro ragazzo giovane e non il senior con il quale comparare il suo fidanzato. Rimane il fatto che i difetti di Nicola, almeno secondo Sabrina, sono venuti a galla lo stesso e il promo della puntata di oggi non promette niente di buono. Se Sabrina se la spassa in barca con il suo single, con tanto di baci sul petto nudo di lui, Nicola si è ormai messo in gioco con la single Maddalena. Il video anticipazioni che potete vedere cliccando qui, mostrano Nicola in preda ad un vero e proprio attacco di libido che, più di una volta, lo porterà pericolosamente vicino al bacio. Come andrà a finire tra lui e la sua Sabrina? Alla fine troveranno un punto di incontro o finiranno per lasciarsi dopo quello che è successo nel villaggio? Clicca qui per vedere il video promo.

SABRINA MARTINENGO PAZZA DI GIULIO RASELLI?

Sabrina Martinengo sembra ormai in balia degli ormoni e del suo interesse per Giulio Raselli. Nelle scorse puntate di Temptation Island si è avvicinata molto alla non scelta di Giulia Cavaglià finendo per dichiararsi addirittura al grido di “Ti voglio”. Secondo quanto ha rivelato la fidanzata di Nicola Tedde, sembra che Giulio l’abbia colpita non solo con il suo aspetto fisico ma anche con il suo modo di pensare, molto maturo rispetto alla sua età e, sicuramente, rispetto al suo fidanzato attuale. Rimane il fatto che proprio la sua prestanza fisica fa passare in secondo piano la loro differenza di età, il contrario di quello che succede con Nicola che, mingherlino e piccolo com’è sembra ancora più giovane della sua reale età. Le paranoie di Sabrina non sono svanite nel nulla in queste settimane passate nel villaggio e Nicola non ha potuto far altro che prenderne atto chiedendosi anche il significato di stare nel programma alla luce di quello che lei stessa ha sottolineato.

NICOLA PRONTO A CEDERE ALLA SINGLE IN TEMPTATION ISLAND?

Ma cosa succederà in questa penultima puntata di Temptation Island 2019? Di tutto, soprattutto perché le coppie in “gioco” sono solo tre e i fidanzati avranno a che fare con i week end e le uscite con i single, cosa succederà al loro ritorno nel villaggio? Nicola in questi giorni si è lasciato un po’ andare e se nei primi giorni non ha dato alla fidanzata motivo di preoccupazione, adesso si vuole spingere oltre. Sabrina ha ammesso di essere molto coinvolta da Giulio e Nicola non sembra esserlo di meno con la bella Maddalena con la quale arriverà a sfiorarsi molto pericolosamente. Alcune scene mostrano quello che sembrerebbe addirittura un bacio, ma siamo sicuri che rinuncerà così presto alla sua Sabrina solo per due moine con Giulio? La verità verrà a galla solo questa sera per l’ultimo falò e gli ultimi video da vedere prima del gran finale.



