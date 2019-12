Sabrina Paravini ricorda Nadia Toffa/ “Nulla resterà invano perché tu..”

“Questa foto mi ha trafitta di gioia e malinconia”, con queste parole l’attrice Sabrina Paravicini ha ricordato Nadia Toffa sui social in occasione della presentazione del reparto che porterà il suo nome. Proprio nella giornata di ieri il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto è stato intitolato alla iena e oltre all’apertura di nuove stanze che accoglieranno i piccoli pazienti, è stata scoperta anche una targa in ricordo della combattente che propro grazie ad una raccolta fondi e una delle sue battaglie è riuscita a mettere insieme i soldi necessari per evitare che i piccoli malati e le loro famiglie facessero avanti e indietro per avere le cure necessarie. Proprio in occasione dell’inaugurazione e della conferenza stampa, una serie di foto dell’evento hanno fatto il giro del web e dei social e così l’attrice, malata anche lei di tumore e in lotta da mesi, ha pensato bene di ricordare Nadia Toffa e la sua battaglia.

SABRINA PARAVICINI RICORDA NADIA TAFFA SUI SOCIAL

Pubblicando la foto del nome del reparto su Instagram, Sabrina Paravicini ha scritto: “Le tue battaglie, il tuo nome in un reparto pediatrico a Taranto. Nulla resterà invano. Perché tua madre, tuo padre e tutti i tuoi amici porteranno il tuo nome e la tua memoria come una bandiera. Oggi mi è apparsa questa foto e mi ha trafitta di gioia e di malinconia”. Siamo sicuri che l’assenza di Nadia abbia già sconvolto tutti e che questo abbia scosso ancora di più tutti coloro che hanno vissuto o vivono ancora al massimo la loro battaglia. Toccherà adesso ai genitori di Nadia Toffa portare avanti con forza le battaglie della loro bambina per sentirla più vicina e aiutare gli altri come lei stessa avrebbe fatto se fosse ancora in vita.

Ecco il post di Sabrina Paravicini su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA