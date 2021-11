Sabrina Salerno, gonna con trasparenze a Ballando/ Il dettaglio hot incanta il web

Anche nella puntata di questa sera, sabato 27 novembre, di Ballando con le Stelle 2021, Sabrina Salerno è una delle protagoniste. La cinquantenne genovese riesce sempre a far parlare di sé, dentro e fuori dal palco, grazie alle sue movenze sensuali e ad una fisicità importante. Ad ammaliare il pubblico ci ha pensato ancora una volta lei, con il suo look, sfoggiato durante la prova speciale della serata. Ebbene Sabrina Salerno ricalca lo stile delle scorse puntate, presentandosi però con una gonna con trasparenze sexy.

Sabrina Salerno, Ballando con le Stelle 2021: per Serena Bortone è pazzesca e bellissima

In particolare, Sabrina Salerno lascia senza parole l’opinionista Serena Bortone, che la definisce pazzesca e straordinariamente bella. La concorrente genovese si muove con sapienza ed eleganza in pista, fa il pieno di consensi e sul web incanta i follower che seguono ogni suo passo in tempo reale, o quasi. Il suo look provocante è uno stimolo all’immaginazione dei fan, che ammirano la sua gonna quasi trasparente ed un’esibizione, insieme a Samuel Peron, obiettivamente di tutto rispetto.

