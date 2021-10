Sabrina Salerno, il décolleté ipnotizza/ Ma anche la coreografia è da urlo

Sabrina Salerno da applausi a Ballando con le Stelle 2021. Ancora una volta la concorrente genovese sprigiona la sua energia in pista da ballo al fianco di Samuel Peron. Lo fa con il suo savoir faire ed il suo fascino senza tempo. “Per me ci vediamo in finale”, dice Carolyn Smith. “Mi sono innamorata di questa donna, così sensibile e fragile anche se sembrerebbe un Maciste femminile”, commenta estasiato Fabio Mariotto. Finalmente le attenzioni si spostano sulla coreografia da urlo della concorrente e non sul suo look, come sempre audace e capace comunque di risultare naturalmente seducente.

Sabrina Salerno e Samuel Peron, Ballando con le stelle/ Conquisteranno il podio?

Sabrina Salerno, décolleté incantevole a Ballando con le Stelle 2021

La cantante vuole togliersi di dosso l’etichetta di bomba sexy ma nonostante la sua bella esibizione con Peron, sui social i fan non hanno potuto fare a meno di rivolgere lo sguardo sul décolleté della showgirl. “L’immagine che diamo non è quella che ci corrisponde interiormente”, dice la Salerno durante il confronto coi giudici. Forse è stanca di essere considerata quasi esclusivamente per il suo lato A.

